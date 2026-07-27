90 de pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările. În urmă cu puțin timp, președintele Emmanuel Macron a ajuns în regiunea devastată de incendii, unde s-a întâlnit cu pompierii, istoviți de eforturile depuse în ultimele șase zile.

Timp de șase zile, incendiul din departamentul Gironde a mistuit 42.000 de hectare – o suprafață de patru ori mai mare decât cea a Parisului și una dintre cele mai mari distrugeri de teren de după Al Doilea Război Mondial.

Românii din apropierea Bordeaux-ului, în așteptarea ordinului de evacuare

După fiecare alertă primită pe telefon, mii de oameni se precipită să părăsească noua zonă amenințată de flăcări.

Silvana Negrușa locuiește de 15 ani în Bordeaux, la aproximativ 15 kilometri de localitățile afectate de incendii. Copiii și părinții sunt în România, în vacanță, dar Silvana și soțul ei au bagajele făcute și sunt pregătiți de evacuare, dacă va fi cazul.

Silvana Negrușa: „A fost foarte mult fum în zonă, toată zona noastră e clasificată cu risc supermare de toxicitate. Efectiv, miros de ars, am avut ploaie de cenușă, mașini pline de cenușă, pe masă, pe scaune, peste tot. Ni s-au trimis liste cu lucrurile necesare: să nu ne uităm actele de identitate, să protejăm animalele domestice, dacă avem, și să evacuăm cât de repede se poate. Haine de schimb pentru minimum 10 zile și alimente neperisabile.”

Stabilită în Franța de 25 de ani, Claudia este blocată împreună cu familia ei într-un sat situat lângă Saumos, de unde a pornit dezastrul săptămâna trecută. Focul a ajuns la șapte kilometri de ferma în care sunt baricadați. Geamurile sunt acoperite cu prosoape ude, poartă măști și nu ies deloc afară.

Claudia Puiu: „Am fost consiliați să purtăm acele măști purtate și în perioada COVID, cele FFP. S-au oprit prizele, drumurile sunt închise, este greu să ne aprovizionăm cu alimente. Soțul meu și băiatul meu de 26 de ani sunt fermieri, sunt pe cisterne de apă, sunt în tractoare alături de pompieri. Satele din jurul nostru sunt evacuate. Am primit un mesaj: pregătiți-vă bagajele – medicamente, lanterne, hăinuțe și mâncare pentru copii. În cazul în care trimitem ordinul de evacuare, în trei ore trebuie să eliberați zona.”

Peste 220.000 de persoane au fost evacuate

Până acum, au fost evacuate 13.000 de firme și companii și peste 220.000 de persoane. Dintre acestea, 40.000 erau turiști cazați în 45 de campinguri din departamentele Gironde și Landes.

Regiunea Bordeaux este renumită pentru podgoriile sale, iar orașul este unul dintre principalele noduri de transport pentru turiștii care vizitează stațiunile de vacanță din apropiere, de pe coasta Atlanticului.

Persoanele strămutate sunt cazate în săli de sport puse la dispoziție de primării.

Între Cap Ferret și Bordeaux, imaginile arată violența focului: păduri și câmpuri transformate în cenușă, rânduri de case devastate și mașini carbonizate.

Localnic: „Suntem neputincioși. Incendiul a mistuit tot ce i-a stat în cale. Ne-a copleșit, a distrus întregul nostru patrimoniu forestier.”

Incendiul a generat de cel puțin două ori un fenomen extrem de periculos, furtuna de foc. Căldura extremă de la sol a produs curenți ascendenți, care au format nori capabili să genereze rafale puternice de vânt, fulgere și un comportament imprevizibil al flăcărilor.

Focul devorează pădurea și nimic nu îl poate opri, după cum arată imaginile filmate dintr-un elicopter al jandarmeriei.

La sol impresionează curajul pompierilor, care muncesc într-o atmosferă irespirabilă.

Localnicii care nu au fost evacuați fac și ei tot ce pot pentru a da o mână de ajutor echipelor de pompieri. Fermierii au adus apă în cisterne pentru a asigura aprovizionarea continuă a pompierilor.

Un nou val de caniculă amenință Franța

Duminică noapte, flăcările erau la 11 kilometri de suburbiile orașului Bordeaux, cu 850.000 de locuitori. Situația s-a stabilizat într-o oarecare măsură după ce vântul a pierdut din putere și chiar a plouat pe alocuri.

Din păcate, un nou val de caniculă este pe cale să cuprindă Franța începând de mâine.

Emmanuel Macron a prezidat o ședință de criză la Ministerul de Interne pentru a analiza ce măsuri se mai pot lua în sprijinul pompierilor.

Primejdia este cu atât mai mare cu cât, la vest de orașul Bordeaux, sunt situate obiective-cheie ale industriei de apărare: fabrici de muniție, uzine în care se fabrică rachete, dar și centre de cercetare în domeniul aerospațial.

Pentru protejarea acestor situri, pompierii au muncit contracronometru pentru a crea bariere antifoc, suprimând vegetația existentă.