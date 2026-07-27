Localitatea nu este deocamdată în pericol, a transmis primarul. Autoritățile spun însă că e dificil de precizat care va fi evoluția flăcărilor din departamentul Gironde, din cauza vântului care suflă cu forță și își schimbă des direcția.

Populația orașului Bordeaux este de aproximativ 268.000 de locuitori în orașul propriu-zis, în timp ce zona metropolitană depășește 850.000 de persoane, după cum arată statisticile oficiale.

Bilanțul incendiului e tot mai sumbru: 220.000 de oameni și-au părăsit casele, 240 de locuințe au ars și 84 de pompieri au fost răniți. În plus, 42.000 de hectare de vegetație, de patru ori suprafața Parisului, s-au făcut scrum.

De miercuri, pompierii francezi luptă noapte și zi cu incendiul din departamentul Gironde, în sud-vestul Franței. Localități întregi au căzut pradă focului.

Flăcările se apropie tot mai mult de Bordeaux. Duminică, vâlvătaia a ajuns la 15 kilometri de intrarea în oraș. Vântul puternic și imprevizibil sporește pericolul și îngreunează misiunea pompierilor.

Corespondent Sky News: „Este un incendiu în dreapta mea. A ars mult din acea pădure, vedeți cum fumul negru se ridică. Și acolo, în spatele meu, spre stânga, se văd alte focuri. Dacă ne întoarcem mai mult, putem vedea că un alt incendiu amenință un parc de panouri solare. Cred că pompierii ne vor cere curând să abandonăm zona, întrucât pare că suntem înconjurați de flăcări. Acest incendiu e atât de imprevizibil, încât, oriunde mergem, focul ajunge rapid să ne înconjoare”.

Autoritățile franceze spun că incendiul a dat naștere unor furtuni de foc, un fenomen extrem de periculos. Căldura extremă a produs curenți ascendenți, care au format nori capabili să genereze rafale puternice de vânt, fulgere și comportamente imprevizibile ale flăcărilor.

Localnic: „Suntem neputincioși. Incendiul a mistuit tot ce i-a stat în cale. Ne-a copleșit, a distrus întregul nostru patrimoniu forestier”.

În localitățile evacuate, unii oameni au îndrăznit să sfideze ordinele oficiale și s-au întors, pentru a vedea dacă locuințele lor mai sunt în picioare.

Oficial: „Stingem focarele mici ca să nu se extindă și să ajungă la șosea”.

Fermierii francezi s-au alăturat efortului colectiv. Au adus apă în cisterne de mare capacitate, asigurând aprovizionarea continuă a pompierilor. În ajutor au fost trimise și utilaje grele.

Pompier: „Utilajele îndepărtează vegetația, pentru a crea de-a lungul drumului un culoar de protecție”.

Corespondent The Associated Press: „Aici, la Cestas, echipele de intervenție defrișează o zonă forestieră aflată în apropierea drumului pentru a încerca să limiteze pagubele și să țină incendiul sub control. Puteți vedea utilaje de mari dimensiuni care doboară copaci în ritm alert, în timp ce pompierii luptă cu frontul de foc care se apropie”.

Pompierii români, trimiși să lupte cu incendiile de vegetație din toată Europa

2.500 de pompieri, sprijiniți de 18 avioane și elicoptere, luptă cu focul. În Franța se află și un contingent de pompieri români. Într-o postare pe rețeaua X, președintele Emmanuel Macron le-a mulțumit conaționalilor noștri pentru ajutorul dat.

Corespondent Știrile ProTV: „În aceste zile, în Franța, 40 de pompieri români pun umărul la lichidarea incendiilor, iar alți 40 de colegi de-ai lor așteaptă în țară să-și ia zborul spre Grecia, acolo unde, de la 1 august, vor ajunge într-un dispozitiv de prepoziționare, gata să intervină dacă va fi cazul. În ceea ce privește prăpădul din Spania, spun surse oficiale din Departamentul pentru Situații de Urgență, ibericii se bazează deocamdată pe ajutorul vecinilor lor portughezi, însă, dacă situația o va impune, Inspectoratul pentru Situații de Urgență e gata să trimită acolo echipe de pompieri români.”