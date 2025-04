Mărturia românului care a lucrat la mormântul Papei Francisc: „S-a muncit în două ture, de zi și de noapte”

Cei care așteaptă în liniște la coadă vor să-și arate astfel recunoștința pentru bunătatea de care a dat dovadă regretatul pontif. Dispariția sa a umplut lumea creștină de tristețe.

Pe piatra funerară simplă, inscripționată "Franciscus" – forma latină a numelui papei – a fost așezat discret un singur trandafir alb. Deasupra mormântului este o replică a crucii pe care a purtat-o de când era episcop de Buenos Aires.

Între cei 11 muncitori care au luat parte la executarea locului de veci a fost și un român. Florin Turt este din Satu Mare, dar s-a stabilit în Italia de 23 de ani.

Florin Călin Turt: „În urmă cu 2 ani am început lucrările, am făcut groapa. După doi ani s-a anunțat decesul papei, iar în ultima săptămână s-a muncit în două ture, de zi și de noapte. Ieri a fost ultima zi, tensionată, cu emoții, forță de muncă și tot ce s-a întâmplat ieri acolo. La ora 3 dimineața a luat sfârșit lucrarea pe care am dus-o cu toată firma, cu toți colegii, inclusiv ingineri, arhitecți. Am dus lucrarea la bun sfârșit și suntem bucuroși că am participat la eveniment.”

Pelerinii se pot reculege la mormântul papei Francisc

Papa Francisc și-a dorit să fie înmormântat în Basilica Santa Maria Maggiore pentru că obișnuia să se roage des aici, la icoana Fecioarei Maria. Alegerea reflectă, potrivit arhiepiscopului care administrează lăcașul, viața "smerită și simplă" pe care Francisc a ales să o ducă.

Pelerin la Roma: „Ei bine, Papa Francisc a fost o inspirație și un ghid pentru mine. Aș spune că mesajul lui care mi-a rămas cu adevărat este 'mergi, nu te opri niciodată'. Am venit aici pentru că, din păcate, nu am putut merge mai devreme la Vatican din cauza altor angajamente, așa că am venit aici să-mi iau rămas bun de la el și să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut.”

Mormântul a fost deschis publicului a doua zi din cele 9 de doliu oficial dedicate papei defunct, perioadă la finalul căreia va fi organizat conclavul pentru alegerea noului Papă.

Pelerin: „Trebuie doar să te rogi în liniște, pentru că aici este un loc special, trebuie să te miști foarte încet, în linie, dar acesta este sentimentul: că el se odihnește în pace, și asta este ceea ce cer eu. Pentru mine, a fost un papă foarte diferit, pentru că este al patrulea sau al cincilea papă pe care l-am cunoscut, dar el a fost cu adevărat diferit.”

Deși data exactă a conclavului nu a fost stabilită, conform normelor, acesta trebuie să înceapă până cel târziu 10 mai. Între timp, cardinalii reuniți la Roma pentru funeralii se întâlnesc regulat pentru a discuta viitorul Bisericii Catolice, care numără aproximativ 1,4 miliarde de suflete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: