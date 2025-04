Martin Scorsese, despre moartea Papei Francisc: Am fost destul de norocos să îl cunosc. Îmi vor lipsi prezenţa şi căldura sa

Legendarul regizor este un obişnuit al Vaticanului şi s-a întâlnit cu papa de mai multe ori de-a lungul carierei sale, construind o relaţie datorită aprecierii lor reciproce pentru artă.

„Se pot spune atât de multe despre semnificaţia Papei Francisc şi tot ce a însemnat el pentru lume, pentru biserică, pentru papalitate. Voi lăsa asta pe seama altora", a spus Scorsese pentru Variety.

„A fost, în toate privinţele, o fiinţă umană remarcabilă. Şi-a recunoscut propriile defecte. A radiat înţelepciune. Radia bunătate. Avea un angajament de fier faţă de bine. Ştia în sufletul său că ignoranţa este o plagă teribilă pentru omenire. Aşa că nu a încetat niciodată să înveţe. Şi nu a încetat niciodată să ilumineze. Şi a îmbrăţişat, predicat şi practicat iertarea. Iertarea universală şi constantă".

Legendarul regizor a continuat: "Pierderea pentru mine este profundă - am avut norocul să-l cunosc şi îmi vor lipsi prezenţa şi căldura lui. Pierderea pentru lume este imensă. Dar a lăsat o lumină în urmă, care nu va putea fi niciodată stinsă".

În mai 2023, Scorsese s-a întâlnit cu Papa Francisc şi a anunţat că va face un alt film centrat pe Iisus, după ce a portretizat anterior figura biblică în "The Last Temptation of Christ" din 1988, cu Willem Dafoe, şi "Silence" din 2016, cu Andrew Garfield.

„Am răspuns la apelul Papei către artişti în singurul mod pe care îl ştiu: imaginându-mi şi scriind un scenariu pentru un film despre Iisus", a declarat Scorsese la acea vreme. "Şi sunt pe cale să încep să-l fac".

Deşi nu este clar în ce stadiu de dezvoltare se află filmul, anul trecut s-a dezvăluit că filmul va fi o adaptare a romanului "A Life of Jesus" al autorului "Silence" Shūsaku Endō şi că Scorsese scrie scenariul alături de colaboratorul său de lungă durată Kent Jones.

Scorsese este una dintre numeroasele celebrităţi care i-au adus un omagiu Papei Francisc după moartea sa, alăturându-se lui Whoopi Goldberg, Russell Crowe, Antonio Banderas, Jimmy Fallon, Sylvester Stallone şi alţii.

