Individul a fost dat în consemn la frontieră, iar mai multe echipaje fac verificări în comuna unde locuiesc iubita și copiii lui. Bărbatul - condamnat pentru furt calificat - ispășea pedeapsa la penitenciarul din Baia Mare, în regim semideschis. Individul e tuns scurt, are barbă, iar în momentul evadării purta un tricou și pantaloni mov închis.

Dorel Corin Moldovan a evadat în urmă cu două zile, în timp ce se afla la muncă, sub pază, în zona liceului Emil Racoviță din Baia Mare.

Mădălina Iosif, purtător de cuvânt al Adm. Naț. a Penitenciarelor: „În jurul orei 13:30, a fost constatat faptul că persoana privată de libertate nu se mai afla la punctul de lucru. Unitatea penitenciară a fost informată de îndată de către polițiștii de penitenciare aflați la punctul de lucru. Părăsirea efectivă a punctului de lucru a avut loc în intervalul. Precizăm că, la acest moment, verificările sunt în desfășurare”.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe individ în mai multe zone din oraș. A fugit pe străzi lăturalnice și, într-un final, a ajuns într-un cartier de la marginea municipiului Baia Mare. Reprezentanții penitenciarului spun că, recent, deținutul ar fi avut o discuție tensionată cu iubita lui.

Iubita evadatului: „Alaltăieri am vorbit cu el pe la 2, a întrebat că ce fac copiii.

Reporter: Ți-a reproșat vreodată că nu ai dus copiii să vă vedeți?

Iubita evadatului: Da, o zis că îi este foarte dor de copii. Plângea la telefon. I-aș transmite să se prezinte la poliție.”

Lenuța Axenia Tuns, asistentă socială: „Are o relație de concubinaj cu o doamnă, au 6 copii, dar nu toți sunt recunoscuți de tată, 2 sau 3. Concubina locuiește la părinți. El a fost plecat o perioadă foarte lungă, venea-pleca din țară. La mine a avut un dosar de probațiune pentru furt. Știu că a fost închis și în străinătate, tot pentru furt. În Franța mai mergea - distanța de la Baia Mare până la comunitate e de vreo 60 de km, el trebuie să se deplaseze cu ceva și, joi seară, din câte am înțeles, au fost filtre peste tot.”

Pe urmele evadatului au pornit sute de forțe de ordine.

Mădălina Vaida, purtător de cuvânt IPJ MM: „De la începutul căutărilor și până în acest moment, peste 400 de forțe, polițiști, jandarmi, polițiști de penitenciare și poliție locală. Sunt folosite toate echipamentele și mijloacele din dotare, inclusiv mijloace suplimentare, precum vehicule de tip ATV, UTV și mijloace tehnice de supraveghere aeriană. A fost dat și în consemn la frontiera de stat.”