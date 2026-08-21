Cerul va fi mai mult senin și doar pe la munte se mai adună norii trecător.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează încă o zi însorită și o amiază toridă, cu maxime de la 26 de grade pe litoral până la 35 de grade în Bărăgan și un stres termic ridicat. Din candin când, vântul va avea unele porniri.

Căldura devine apăsătoare și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. După prânz se ating 36 de grade și aerul devine aproape irespirabil. Cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei şi vântul devine mai insistent.

Foarte cald va fi și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. În miezul zilei, temperaturile urcă până la 37 de grade și se resimte un disconfort termic major. După-amiaza, în zona montană se mai adună norii, dar nu o să plouă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, amiaza ne aduce caniculă, o atmosferă înăbușitoare și până la 38 de grade în termometre.

Căldura devine insuportabilă și în ținuturile vestice, pe unde se ating 40 de grade la umbră. În aceste condiții, atmosfera devine sufocantă, așa că ar fi bine să evitați deplasările și să vă hidratați corespunzător.

În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera. Se ating 39 de grade în vestul provinciei, dar se face foarte cald și în depresiuni.

În Oltenia se anunță încă o zi fierbinte, cu cer senin, temperaturi de până la 40 de grade și un stres termic extrem de ridicat.

Canicula se intensifică și în sudul României. La amiază, maximele ating 39 de grade. Indicele temperatură-umezeală va trece de pragul critic de 80 de unități, iar căldura va fi foarte greu de suportat.

Vremea în București

În București, ziua de astăzi aduce caniculă, o maximă de 38 de grade și un stres termic foarte ridicat. Cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei și vântul abia va adia. Urmează o noapte liniștită, cu 18 grade spre dimineață.

Vremea la Munte

La munte, predomină vremea frumoasă și se face foarte cald. După-amiaza se mai adună norii în zona Munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar nu sunt anunțate ploi. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, la altitudini mari, cu rafale de 40...50 km/h.

Vremea la Mare

La mare urmează o zi cu cer mai mult senin și un vânt mai insistent. În stațiuni, temperaturile urcă până la 28 de grade, iar apa mării va avea în jur de 23 de grade.