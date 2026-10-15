Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a discuta despre securitatea energetică și sprijinul militar, transmite Agerpres.

Întâlnirea a avut loc într-un moment în care realitatea de pe front a contrastat dur cu eforturile diplomatice: Rusia a lansat aproximativ 1.000 de drone într-o singură noapte.

Întâlnirea, care a avut loc la reședința oficială a lui Rutte, a avut pe agendă implementarea unui „armistițiu energetic” și continuarea sprijinului aliaților. Rutte a subliniat pe platforma X importanța mecanismului PURL, un instrument prin care Kievul achiziționează armament american – inclusiv rachete interceptoare Patriot – grație finanțării asigurate de statele europene.

Noapte de coșmar: 1.000 de drone și un apel pentru muniție F-16

Realitatea tactică a umbrit însă discuțiile despre un eventual acord energetic. „De la jumătatea nopții trecute și până acum, rușii au lansat deja circa 1.000 de drone”, a avertizat Zelenski, ca să arate presiunea uriașă la care este supusă apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Liderul de la Kiev a insistat pe necesitatea urgentă de a primi interceptoare pentru rachete balistice și muniție pentru avioanele de vânătoare F-16, subliniind că „livrările de material de apărare provenind de la parteneri din NATO trebuie să continue”.

Tăcerea Moscovei și diplomația lui Zelenski

Deși Mark Rutte a menționat în mesajul său „încetarea focului energetică” – o propunere lansată la finalul săptămânii trecute de președintele american Donald Trump – acest concept nu a fost confirmat deocamdată de Rusia. Mai mult, în mesajul său public de pe X, Volodimir Zelenski a evitat să facă referire la acest „armistițiu”, preferând să se concentreze exclusiv pe nevoia acută de armament și pe recunoștința față de partenerii NATO.

Vizita președintelui ucrainean la Bruxelles continuă cu o serie de întrevederi cu liderii statelor membre UE, reuniți joi și vineri în cadrul Consiliului European de toamnă. Zelenski va căuta să obțină noi garanții de sprijin financiar și militar, esențiale pentru supraviețuirea Ucrainei în fața valului de atacuri rusești.