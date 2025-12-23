Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina: „Trebuie să rămână puternică”

23-12-2025 | 14:19
mark rutte
Getty

Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârşit şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială, transmite marţi dpa.

 

Ioana Andreescu

Pentru a-l împiedica pe preşedintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să rămână puternică, a declarat Rutte într-un interviu recent acordat dpa.

De asemenea, el a subliniat necesitatea ca membrii NATO să îşi mărească cheltuielile pentru apărare, în conformitate cu angajamentele convenite la summitul alianţei de la Haga din iunie.

„Dacă facem aceste două lucruri, suntem suficient de puternici pentru a ne apăra, iar Putin nu va încerca niciodată", a explicat Rutte, referindu-se la un potenţial atac rusesc asupra alianţei.

Fostul prim-ministru olandez a declarat că reînarmarea trebuie să se întâmple rapid. În funcţie de evaluările serviciilor de informaţii, situaţia de securitate ar putea deveni periculoasă încă din 2027, a insistat el.

Cheltuielile militare ale Rusiei sunt dovada ameninţării reprezentate de Putin, a mai declarat secretarul general al NATO, care a adăugat că, în prezent, Moscova alocă apărării peste 40% din bugetul său de stat.

Rutte a apreciat totodată că războiul din Ucraina a demonstrat disponibilitatea lui Putin de a accepta pierderi mari, citând estimări conform cărora aproximativ 1,1 milioane de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi.

Sursa: Agerpres

