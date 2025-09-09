Mario Draghi către liderii UE: „Eu mi-am făcut partea, acum e rândul vostru”

Mario Draghi
Mario Draghi are un mesaj pentru liderii Uniunii Europene: „Eu mi-am făcut partea, acum e rândul vostru.”

Vlad Dobrea

Statele membre i-au lăudat propunerile pentru redresarea economiei slăbite a blocului comunitar atunci când le-a prezentat. La un an distanță, însă, implementarea lor trenează, iar Draghi a ajuns să joace rolul de agitator.

Mario Draghi a fost guvernatorul băncii centrale europene în perioada 2011-2019. Anul trecut (septembrie 2024) Comisia Europeană a prezentat raportul Draghi asupra competitivității Uniunii Europene la nivel global. Raportul a fost considerat de unii un „duș rece”. Printre semnalele de alarmă trase cu acea ocazie se numără și faptul că UE este, încă, prea birocratică și că nu prea reușește să atragă capital străin.

Europa a introdus foarte puține dintre recomandările din planul său, susținut de Comisia Europeană, pentru creșterea competitivității. Acesta include investiții la scară continentală în infrastructură, o rețea energetică modernizată care să ofere industrie energie accesibilă, achiziții militare coordonate pentru reducerea dependenței de armele americane și un sector financiar unificat, capabil să canalizeze capital către startup-urile tehnologice din UE.

Doar luna trecută, Draghi a avertizat că guvernele trebuie să facă „investițiile masive necesare pentru viitor” și „trebuie să le facă nu atunci când circumstanțele au devenit nesustenabile, ci acum, cât timp încă avem puterea să ne modelăm viitorul.”

Întârzieri repetate

 

Nu este prima dată când fostul șef al Băncii Centrale Europene lansează avertismente severe privind perspectivele tot mai slabe ale Europei. Când și-a prezentat raportul la Bruxelles, Draghi a vorbit despre „agonia lentă” a declinului.

La acel moment, liderii europeni din toate spectrele politice au elogiat viziunea reformatoare a economistului format la MIT.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că Europa trebuie să „se grăbească” pentru a pune în aplicare agenda Draghi. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și-a exprimat sprijinul pentru reforme, pentru a evita riscul ca blocul comunitar să rămână în urmă în cele mai „avansate sectoare tehnologice.”

Chiar și germanul Friedrich Merz, care se opune lui Draghi în privința datoriilor comune ale UE, i-a reluat retorica atunci când a spus că Germania va „face orice este necesar” pentru a-și consolida sectorul de apărare – o trimitere la celebra frază a lui Draghi din timpul crizei zonei euro.

Însă, deși liderii declară că sunt de acord cu nevoia unei Uniuni Europene mai coezive, în culise agenda reformatoare bate pasul pe loc.

Raportul Draghi, între doctrine și blocaje naționale

 

„Raportul Draghi a devenit doctrina economică a UE, iar tot ce am propus de atunci a fost aliniat la acesta”, a declarat pentru POLITICO Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil cu strategia industrială. Totuși, el a recunoscut că „efectul Draghi” dispare adesea atunci când statele membre discută textele legislative.

Un raport al think tank-ului European Policy Innovation Council a arătat că doar 11% din raportul Draghi a fost pus în aplicare. În domeniul energiei, nu a fost finalizată nicio acțiune.

„Sunt interese naționale, politici naționale, uneori calcule de partid”, a spus eurodeputata Anna Stürgkh, autoare a unui studiu recent al Parlamentului European despre rețeaua electrică. La un eveniment dedicat raportului Draghi, la un an de la lansare, deputata austriacă din grupul Renew Europe a explicat că deseori țările refuză să împartă energia ieftină cu vecinii lor.

Sursa: Politico

