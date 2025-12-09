Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”

Stiri externe
09-12-2025 | 18:12
bordel paris
Getty

Partidul condus de Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile gestionate direct de prostituate.

autor
Stirileprotv

Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important parlamentar din Raliul Național, într-o serie de interviuri acordate presei franceze, potrivit POLITICO.

„Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”, a declarat Tanguy pentru postul de radio francez RTL. El a spus că a redactat deja un proiect de text, care este susținut și de Le Pen.

Bordelurile au fost interzise în Franța în 1946. Conform legislației franceze, prostituatele pot oferi în continuare serviciile lor, dar o lege din 2016 promovată de Partidul Socialist pedepsește clienții cu o amendă de 1.500 de euro.

Propunerea a reaprins dezbaterea în Franța cu privire la legalizarea prostituției.

Citește și
marine le pen
Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

O dezbatere similară a apărut și în alte țări ale UE. În Italia, de exemplu, politicienii din coaliția de guvernare a Giorgiei Meloni sunt, de asemenea, în favoarea redeschiderii bordelurilor și a reglementării prostituției, dar, deocamdată, aceste propuneri nu au fost puse în aplicare.

Cotidianul francez Le Monde a fost primul care a relatat despre planurile lui Tanguy.

Sursa: Politico.eu

Etichete: Franta, prostituate, extrema dreaptă, bordel,

Dată publicare: 09-12-2025 18:12

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen
Stiri externe
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat, joi, pentru prima dată, un text propus de partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen.

Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului
Stiri externe
Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

În Franța, viitorul Guvernului rămâne incert. Premierul demisionar, Sebastien Lecornu, consideră că misiunea lui s-a încheiat, iar președintele Emmanuel Macron va nominaliza un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore.

Marine Le Pen ameninţă că va răsturna guvernul Franţei, după ce premierul a propus eliminarea a două sărbători legale
Stiri externe
Marine Le Pen ameninţă că va răsturna guvernul Franţei, după ce premierul a propus eliminarea a două sărbători legale

Şefa extremei drepte din Franţa, Marine Le Pen, a promis, marţi, că va răsturna guvernul, dacă premierul nu renunţă la bugetul redus agresiv, care propune inclusiv eliminarea a două sărbători legale importante, relatează POLITICO.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Stiri externe
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Decembrie 2025

57:41

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28