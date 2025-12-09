Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”

Partidul condus de Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile gestionate direct de prostituate.

Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important parlamentar din Raliul Național, într-o serie de interviuri acordate presei franceze, potrivit POLITICO.

„Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”, a declarat Tanguy pentru postul de radio francez RTL. El a spus că a redactat deja un proiect de text, care este susținut și de Le Pen.

Bordelurile au fost interzise în Franța în 1946. Conform legislației franceze, prostituatele pot oferi în continuare serviciile lor, dar o lege din 2016 promovată de Partidul Socialist pedepsește clienții cu o amendă de 1.500 de euro.

Propunerea a reaprins dezbaterea în Franța cu privire la legalizarea prostituției.

O dezbatere similară a apărut și în alte țări ale UE. În Italia, de exemplu, politicienii din coaliția de guvernare a Giorgiei Meloni sunt, de asemenea, în favoarea redeschiderii bordelurilor și a reglementării prostituției, dar, deocamdată, aceste propuneri nu au fost puse în aplicare.

Cotidianul francez Le Monde a fost primul care a relatat despre planurile lui Tanguy.

