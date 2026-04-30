Autoritățile din Germania au anunțat arestarea a patru suspecți în legătură cu o serie de spargeri de containere de șantier din mai multe districte ale regiunii, inclusiv Deggendorf, Dingolfing-Landau, Kelheim, Landshut, Straubing și Regensburg, potrivit news.de.

Potrivit poliției, în noaptea de 27 aprilie 2026, în jurul orei 02:00, persoane necunoscute au pătruns într-o zonă industrială din Niederwinkling, districtul Straubing-Bogen, unde au forțat mai multe containere de șantier. Ancheta a fost preluată de poliția criminală din Straubing, iar încă din aceeași zi au fost identificați patru suspecți.

Un angajat al firmei a descoperit ulterior, în jurul orei 14:00, urmele spargerii și a alertat poliția din Bogen. Primele verificări au arătat că trei bărbați au intrat pe teren în jurul orei 02:00, au forțat containerele și au furat inițial o unealtă electrică de tip flex. Aceștia au fost apoi preluați de un vehicul, iar ulterior, în jurul orei 03:20, mașina și cei trei s-au întors la fața locului și au încărcat bunurile pregătite pentru furt.

În urma investigațiilor, poliția a reușit să localizeze vehiculul suspect în jurul orei 17:30 în zona Hunderdorf. În interior se aflau patru bărbați români cu vârste de 34, 30, 29 și 28 de ani, care au fost arestați preventiv.

Cazul a fost preluat de Parchetul din Regensburg, împreună cu poliția criminală din Straubing.

În urma prezentării în fața instanței din Regensburg, pe 28 aprilie 2026, judecătorul a dispus arestarea preventivă a celor patru, aceștia fiind acuzați de furt calificat și au fost ulterior încarcerați în mai multe penitenciare din Bavaria.

Val de spargeri în Bavaria

Ancheta a scos la iveală faptul că, începând cu jumătatea lunii martie 2026, în mai multe districte din Bavaria au avut loc aproximativ 30 de spargeri sau tentative de spargere de containere de șantier.

În aceste cazuri au fost furate în special unelte și echipamente profesionale de valoare ridicată, prejudiciul total fiind estimat la câteva sute de mii de euro.

Poliția suspectează că în multe dintre aceste cazuri ar putea fi vorba de aceiași autori, care acționau în grupuri și foloseau vehicule pentru transportul bunurilor furate.

Ancheta continuă, iar autoritățile fac apel la populație să semnaleze orice activitate suspectă din zona depozitelor de containere.