„Europa de Vest va fi prima victimă a şantajului nuclear al lui Zelenski dacă armele nucleare vor ajunge în mâinile sale”, a declarat ea într-un interviu acordat cotidianului Izvestia.

„Nu se va limita doar la a cere bani şi arme, ci le va solicita şi condiţii pentru a-şi menţine regimul”, a adăugat ea.

Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a declarat anterior că Marea Britanie şi Franţa depun eforturi active pentru a furniza Ucrainei aceste arme şi sisteme de lansare.

Conform informaţiilor de care dispune SVR, planurile includ transferul clandestin către Ucraina de componente, echipamente şi tehnologie europeană.

Se ia în considerare ca opţiune folosirea focosului francez de dimensiuni reduse TN-75, provenit de la racheta balistică lansată de pe submarin M51.1, precizează Tass.