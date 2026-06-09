Secția pentru judecători a CSM a analizat marți, 9 iunie, situația generată de proiectul legislativ și a hotărât, în unanimitate, să intervină pentru apărarea independenței judecătorilor.

Astfel, Secția pentru judecători a decis informarea mai multor instituții și organizații internaționale, printre care Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, OCDE, precum și rețelele europene ale curților supreme, consiliilor judiciare și inspecțiilor judiciare. De asemenea, vor fi sesizate și asociațiile internaționale ale judecătorilor, inclusiv MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés și EAJ - The European Association of Judges.

În paralel, judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara și de la toate instanțele arondate — tribunale și judecătorii — au organizat adunări generale în aceeași zi. Potrivit hotărârii adoptate cu unanimitatea voturilor exprimate, cei 236 de judecători prezenți au denunțat „degradarea constantă și tot mai accentuată a statului de drept din România”, despre care susțin că este alimentată de „subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică”.

Magistrații au cerut Consiliului Superior al Magistraturii să facă toate demersurile instituționale, atât la nivel intern, cât și internațional, pentru restabilirea echilibrului specific statului de drept. Ei solicită oprirea „campaniei de discreditare a puterii judecătorești” și recunoașterea independenței reale a judecătorului, pe care o consideră o condiție esențială într-o societate democratică.

Totodată, judecătorii resping prevederile incluse în propunerea legislativă privind salarizarea magistraților și susțin integral observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii pe acest subiect.

Magistrații au decis amânarea pentru o viitoare ședință a unei hotărâri privind eventualele măsuri concrete de protest care ar putea fi adoptate pentru apărarea independenței justiției, inclusiv posibilitatea opririi integrale a activității instanțelor.

Noul proiect al salarizării unitare, criticat de magistrați

Consiliul Superior al Magistraturii arată că a transmis recent către Ministerul Justiţiei, ca urmare a solicitării acestei instituţii, punctul de vedere formulat cu privire la proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice.

CSM a atras „ferm” atenţia asupra unor vicii de neconstituţionalitate – proiectul de lege a fost iniţiat cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor constituţionale şi legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniţia proiecte de lege, iar includerea magistraţilor în proiectul de lege constituie o încălcare flagrantă a Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care, la art. 205 alin. (2) teza a II-a, prevede că „salarizarea judecătorilor şi a procurorilor se stabileşte prin legea specială privind salarizarea şi alte drepturi salariale în domeniul justiţiei”.

De asemenea, CSM punctează că independenţa justiţiei, consacrată expres de Constituţia României, republicată, presupune şi existenţa unor garanţii financiare adecvate şi stabile pentru judecători şi procurori, context în care salarizarea magistraţilor nu reprezintă doar expresia politicii statului în domeniul resurselor umane din autoritatea judecătorească, ci, în principal, trebuie să asigure o garanţie veritabilă pentru independenţa justiţiei.

Totodată, Consiliul subliniază că, în flagrantă contradicţie cu exigenţele care decurg din documentele internaţionale şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, proiectul de lege „nesocoteşte grav” independenţa financiară a magistraţilor şi „subminează rolul de putere” în stat care revine autorităţii judecătoreşti.

„Proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice este în vădită contradicţie cu Legea fundamentală şi statutul magistraţilor, astfel că nu poate fi promovat în forma propusă, iar singura opţiune normativă conformă cu cadrul legislativ actual este aceea în care salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială, cu respectarea exigenţelor impuse de principiul independenţei justiţiei”, mai spunea CSM.