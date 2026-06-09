Șefa statului bulgar susține că România blochează proiectul transfrontalier, deși partea bulgară a înregistrat progrese în privința construcției, scrie agenția de știri bulgară BGNES, citată de dunavmost.com.

Ea a transmis că Europa de Sud-Est se confruntă cu un deficit grav de conectivitate într-un moment în care schimbările survenite în domeniul securității din regiunea Mării Negre impun măsuri imediate în domeniul infrastructurii. Blocarea acestei infrastructuri strategice continuă să condamne orașul Ruse la cozi de camioane TIR lungi de kilometri întregi, a mai acuzat Iliana Iotova.

Astfel, președinta Bulgariei a prezentat construcția noului pod ca un proiect cu întârzieri critice, care trebuie abordat de urgență la cel mai înalt nivel politic între Sofia și București. Ea a subliniat că, în ciuda fondurilor alocate pentru un studiu de fezabilitate, proiectul nu beneficiază de locul necesar în prioritățile europene.

„De ani de zile, în diverse calități, nu pot explica de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construirea acestui pod”, a declarat Iliana Iotova.

Problema se reflectă direct asupra traficului din regiunea Ruse, unde structurile locale de poliție rutieră – Ruse – sunt nevoite să reglementeze zilnic fluxul nesfârșit de vehicule grele, în timp ce progresele diplomatice lipsesc, mai scrie sursa citată.