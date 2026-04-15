Potrivit anchetatorilor, cei doi români ar fi atacat-o pe adolescentă într-o zonă din centrul orașului Manchester. Fata ar fi fost cu două prietene. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, dar victima ar fi ajuns într-un apartament din cartierul rezidențial Green Quarter, unde a fost sechestrată și violată de cei doi bărbați.

În aceeași zi, la scurt timp, poliția a fost sesizată și i-a identificat și reținut pe suspecți: doi români de 26 și respectiv 23 de ani. În același dosar a fost reținut și un al treilea bărbat, tot român, în vârstă de aproximativ 20 de ani. Acesta a fost între timp eliberat pe cauțiune, iar cercetările continuă și în cazul lui.

Anchetatorii spun că niciunul dintre cei trei suspecți nu avea domiciliu stabil în Marea Britanie. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a doi dintre ei, pentru viol - iar în cazul unuia dintre ei și pentru lipsire de libertate.

Polițiștii din Manchester cer ajutorul locuitorilor din zonă care ar putea să dea orice informație despre acest caz.

Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă