Potrivit anchetatorilor, cei doi români ar fi atacat-o pe adolescentă într-o zonă din centrul orașului Manchester. Fata ar fi fost cu două prietene. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, dar victima ar fi ajuns într-un apartament din cartierul rezidențial Green Quarter, unde a fost sechestrată și violată de cei doi bărbați.

În aceeași zi, la scurt timp, poliția a fost sesizată și i-a identificat și reținut pe suspecți: doi români de 26 și respectiv 23 de ani. În același dosar a fost reținut și un al treilea bărbat, tot român, în vârstă de aproximativ 20 de ani. Acesta a fost între timp eliberat pe cauțiune, iar cercetările continuă și în cazul lui.

Anchetatorii spun că niciunul dintre cei trei suspecți nu avea domiciliu stabil în Marea Britanie. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a doi dintre ei, pentru viol - iar în cazul unuia dintre ei și pentru lipsire de libertate.

Polițiștii din Manchester cer ajutorul locuitorilor din zonă care ar putea să dea orice informație despre acest caz.