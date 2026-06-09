Agenții sunt cercetați pentru purtare abuzivă. Șoferul de 49 de ani este diabetic și nu își amintește ce s-a întâmplat. A ajuns la spital împreună cu o persoană pe care a rănit-o.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Zgomotele i-au alertat pe locuitorii acestui cartier din Constanța. Pe o distanță de 1 kilometru TIR-ul a circulat pe o stradă îngustă, între blocuri, și a semănat haos.

A acroșat frontal un autobuz în stație, apoi și-a continuat drumul și a lovit trei mașini parcate. Apoi a virat stânga, pe contrasens, într-un giratoriu și a lovit un autoturism aflat în circulație, după care alte trei. A intrat în al doilea giratoriu unde a mai lovit o mașină și în final a ieșit pe spațiul verde de lângă șosea.

Martor: „Am încercat să îi deschid ușa la mașină, am aruncat cu sticla în el, nu m-a văzut, nu m-a auzit”.

Când au ajuns la el, polițiștii locali au folosit spray-ul lacrimogen și l-au lovit cu piciorul pentru că, susțin ei, șoferul nu a deschis portiera.

Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța: „Polițiștii locali au folosit mijloacele din dotare, tomfa, spray iritant lacrimogen și forța pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto”.

Corespondent PRO TV: "După ce au văzut imaginile cu intervenția polițiștilor locali imediat după producerea accidentului, agenții de la Secția 2 de Poliție din Constanța s-au sesizat. Polițiștii locali care au intervenit acolo sunt cercetați pentru purtare abuzivă."

În final, șoferul a fost scos din cabină și dus la un echipaj medical care a constatat că avea glicemia foarte scăzută, așa că l-a transportat la spital.

Florin Voicu, șoferul TIR-ului: N-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla, nici pe mine și asta a fost situația deci nu am făcut, nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, a fost o stare medicala proastă.

Reporter: Cum ați ajuns pe străduțele alea din Constanța?

Florin Voicu: „Nu știu să vă spun.”

Specialiștii Inspectoratului pentru Controlul în Transportul Rutier spun că în momentul accidentului, șoferul ar fi trebuit să fie în pauza de odihnă, conform tahografului. Angajatorul știa că suferă de diabet de 16 ani.

Remus Daniel Șușman, patronul firmei de transport: „Mergea la controale tot timpul. Eu când am vorbit cu el o zis că o descărcat și merge în parcare”.

Mihaela Iftene, medic diabetolog: „O criză severă de hipoglicemie poate uneori mima ca o stare de alcoolemie, chiar dacă și-a luat tratamentul”.

Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise. Acum este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.