”Prea mult timp ne-am construit sistemul de educaţie în jurul ideii că există o singură cale către succes: universitatea, o diplomă, un birou. Această viziune a deschis uşi pentru milioane de oameni, şi pe bună dreptate. Dar, undeva pe parcurs, am transmis şi un alt mesaj: că dacă ambiţia ta era să urmezi o profesie care necesita mai degrabă competenţe tehnice, atunci, cumva, ţinteai mai jos”, a declarat şeful Guvernului britanic, adăugând că ”în Marea Britanie, casca de protecţie va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire”, relatează News.ro.

"Prea mult timp ne-am construit sistemul de educaţie în jurul ideii că există o singură cale către succes: universitatea, o diplomă, un birou. Această viziune a deschis uşi pentru milioane de oameni, şi pe bună dreptate. Dar, undeva pe parcurs, am transmis şi un alt mesaj: că dacă ambiţia ta era să urmezi o profesie care necesita mai degrabă competenţe tehnice, atunci, cumva, ţinteai mai jos. Cred că aceasta a fost una dintre cele mai mari greşeli pe care le-a făcut această ţară. În era inteligenţei artificiale, competenţele practice şi tehnice nu au devenit mai puţin valoroase - dimpotrivă, au devenit mai importante ca niciodată. Marea Britanie va avea nevoie, mai mult decât oricând, de ingineri excepţionali, electricieni şi experţi în securitate cibernetică", afirmă Burnham într-o postare pe Facebook.

El subliniază că misiunea naţională este aceea de a reconstrui, treaptă cu treaptă, împreună, aceste trepte ale oportunităţilor.

"De aceea, astăzi readucem educaţia tehnică acolo unde îi este locul - nu ca o opţiune secundară, ci ca o alegere de prim rang. Începând cu vârsta de 14 ani, le vom oferi elevilor o nouă opţiune în şcoală: vor continua să studieze materiile de bază - matematica, limba engleză şi ştiinţele - dar le vor combina cu o pregătire tehnică practică, aplicată. Aceasta va include stagii de practică şi dezvoltarea unor legături cu angajatorii locali. De astăzi, în Marea Britanie, casca de protecţie va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire. ", anunţă premierul britanic.

În opinia sa, de acest lucru depinde dacă o generaţie de tineri va creşte cu convingerea că talentul îi poate duce oriunde îşi doresc sau, dimpotrivă, că nu a existat niciodată un loc pentru ei.

"De aceea, văd această schimbare ca fiind mai mult decât o reformă a educaţiei. Este şi o nouă abordare a sistemului de asistenţă socială. În loc ca tinerii de 16 ani să părăsească şcoala fără perspective, investim din timp, ajutându-i să-şi construiască încă de la început o viaţă profesională de succes", spune Andy Burnham.

El admite că aceasta nu este singura soluţie, ci va trebui acordată atenţie şi sănătăţii tinerilor.

"Sunt hotărât să valorific potenţialul noii generaţii, să combat criza şomajului în rândul tinerilor şi să reducem, pe termen lung, costurile sistemului de asistenţă socială. Mai presus de toate, însă, este vorba despre schimbarea mesajului pe care îl transmitem copiilor noştri. Pentru că nu există o singură cale spre viitor care merită pregătită - există multe. Şi a venit timpul să le tratăm pe toate cu acelaşi respect", mai afirmă Andy Burnham.