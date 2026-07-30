Patriarhul rus Kirill a lansat o nouă carte în care susține ideea războiului ca instrument de atingere a obiectivelor politice, la scurt timp după ce a fost eliminat de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în urma unei solicitări a guvernului bulgar, scrie Novinite.

Cartea, intitulată „Războiul. Dincolo de cauzele și consecințele vizibile”, a fost publicată de editura Patriarhiei Moscovei, potrivit publicației ruse de opoziție Meduza.

Lucrarea prezintă războiul ca pe un subiect cu o dimensiune spirituală profundă, concentrându-se pe teme precum sacrificiul, eroismul, patriotismul și victoria. Conform descrierii cărții, Kirill analizează problema printr-o „prismă spirituală” și prezintă războiul ca pe o „luptă metafizică”.

În această carte, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse susține că războiul poate avea o semnificație mântuitoare și descrie poporul rus ca având o „chemare pământească” de a fi „războinici ai Domnului”. De asemenea, el scrie că poporul rus are „o mare responsabilitate de a nu-și abandona datoria istorică de a ieși victorios”.

Kirill și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei în declarații publice. El a descris conflictul drept „o continuare a acelui război neterminat în care am obținut Marea Victorie în primăvara anului 1945, dar nu am reușit să eradicăm complet răul nazismului”.

Kirill a scăpat de sancțiunile Uniunii Europene după veto-ul Bulgariei

Publicarea cărții survine după ce patriarhul rus Kirill a fost eliminat din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE, la insistențele președintelui bulgar Rumen Radev. Guvernul bulgar s-a opus includerii sale pe lista de sancțiuni, Radev afirmând că „vremea cruciadelor a apus”.

„Acest război a depășit deja limitele tranșeelor. S-a extins în economie și energie; vedem că afectează cultura și sportul, iar acum urmează să cuprindă și religia. Da, vom impune un veto”, a declarat Radev, explicându-și poziția.

Premierul bulgar a declarat că preocuparea sa nu viza persoana lui Kirill, ci relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă și cu societatea rusă.

„Nu mă interesează Patriarhul Kirill. Mă interesează Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece ortodoxia rusă a contribuit la eliberarea noastră de sub cinci secole de sclavie otomană. Nu mă interesează ce face patriarhul. Mă interesează întreaga societate rusă, care are această biserică. Este o biserică ortodoxă, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a spus Radev.

Decizia de a bloca includerea lui Kirill pe lista sancțiunilor a fost criticată de partenerii europeni ai Bulgariei. Criticii au susținut că declarațiile și acțiunile patriarhului demonstrează că acesta a depășit rolul tradițional de lider religios și s-a asociat strâns cu agenda geopolitică a Rusiei.

Întrebat despre susținerea unui lider religios care a sprijinit un război de agresiune, Radev a comparat rolul bisericilor ortodoxe rusă și bulgară, afirmând că și patriarhul bulgar binecuvântează drapelele militare ale țării.