Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a emis alerta odată cu demararea unui program de vaccinare care vizează aproximativ 5.000 de studenți de la Universitatea din Kent, în urma unui focar despre care se crede că a izbucnit într-un club de noapte din Canterbury.

Un student în vârstă de 21 de ani și Juliette, o elevă din clasa a XII-a la Queen Elizabeth's Grammar School din Faversham, au decedat, numărul cazurilor confirmate și suspectate ajungând acum la 20.

Alerta UKHSA este neobișnuită, dar a fost utilizată în ultimii ani pentru MPox (variola maimuței) și alte probleme de sănătate publică.

Ministrul sănătății, Wes Streeting, a descris focarul ca fiind „fără precedent în ceea ce privește răspândirea”.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a subliniat că toate persoanele afectate sunt tineri.

Franța a raportat un caz de IMD (boală meningococică invazivă) la o persoană posibil legată de același focar, a precizat agenția.

Șase dintre cele nouă cazuri confirmate sunt de tipul B (MenB). De asemenea, se cunoaște cazul unui bebeluș cu infecție MenB confirmată, care nu are în prezent nicio legătură cu focarul.

Marea Britanie oferă vaccinul MenB sugarilor încă din 2015, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca majoritatea studenților actuali să-l fi primit.

„Super-răspândire”

Majoritatea cazurilor au fost legate de clubul de noapte Club Chemistry din Canterbury, între 5 și 7 martie, a spus Streeting.

Susan Hopkins, directoarea executivă a UKHSA, a declarat pentru BBC că agenția încearcă să afle de ce infecția s-a răspândit atât de repede în Canterbury.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a declarat că riscul de boală meningococică invazivă pentru populația generală din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European este „foarte scăzut”.

Simptomele meningitei meningococice și ale septicemiei pot include febră, dureri de cap, respirație rapidă, somnolență, frisoane, vărsături și mâini și picioare reci. Septicemia poate provoca, de asemenea, o erupție cutanată caracteristică care nu dispare atunci când este apăsată cu un pahar.

Tinerii care frecventează universitatea sau colegiile sunt expuși unui risc deosebit, deoarece intră în contact cu alți studenți, dintre care unii pot fi purtători, fără să știe, ai bacteriei în nas și gât.

UKHSA a declarat că au fost administrate aproximativ 2.500 de doze de antibiotice în tot comitatul Kent.

Medicii de familie din toată țara au primit instrucțiuni să prescrie antibiotice oricărei persoane care a vizitat clubul de noapte în perioada 5-7 martie, precum și studenților de la Universitatea din Kent.

UKHSA a declarat că antibioticele rămân cel mai eficient tratament.

Responsabilii din domeniul sănătății au descris „caracterul exploziv” al epidemiei ca fiind fără precedent. Hopkins a declarat anterior că se pare că a avut loc un eveniment de super-răspândire, epidemia continuând în căminele universitare, dar că nu poate confirma încă de unde a provenit infecția inițială.

Miercuri, asistente medicale cu șorțuri de plastic și măști de protecție au ocupat 15 mese într-o sală de sport a Universității din Kent, pentru a începe vaccinările, într-o scenă care amintește de pandemia de Covid-19.

Un purtător de cuvânt al universității a declarat că vaccinările sunt în curs de desfășurare, iar personalului și studenților li se oferă antibiotice preventive „pentru a asigura o reacție rapidă și liniște sufletească”.

Secretarul pentru sănătate, Wes Streeting, a afirmat că epidemia nu este de amploare națională, dar că răspunsul la aceasta este gestionat la nivel național. El a spus că există cel puțin 350 de cazuri de meningită pe an și că nu ar fi surprins dacă ar exista cazuri în diferite părți ale țării care nu au legătură cu epidemia din Kent.

„Ceea ce ne îngrijorează în legătură cu focarul de la Canterbury este ritmul și amploarea răspândirii bolii – acestea sunt fără precedent”, a spus el.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că este o perioadă „extrem de dificilă” pentru familiile celor care au decedat și pentru cei grav bolnavi. El a dat asigurări că experții în sănătate lucrează pentru a identifica contactele strânse, pentru a distribui antibiotice și pentru a începe vaccinările țintite.