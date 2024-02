VIDEO. Ucraina anunță că a atacat o oțelărie din Rusia. SBU, operaţiune comună cu serviciile speciale şi spionajul militar

La rândul lor, autorităţile ruse au anunţat un incendiu la o instalaţie siderurgică la Novolipeţk (NLMK ), în regiunea Lipeţk (vest).

Imagini postate pe reţele de socializare au surpins un incendiu important la fața locului, informează AFP, citată de News.ro.

This is how a massive metalwork plant burned after the explosion in the Russian city of #Lipetsk.

It's thought to be the biggest such plant in Russia. It hardly needs saying that it helps produce a lot of weapons, rockets and mure towards Putin's war effort.#SlavaUkraini pic.twitter.com/j3KgkoX2XL