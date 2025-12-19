Marco Rubio: „Nu va exista pace în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas”

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri că "nu va exista pace" în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP.

„Dacă Hamas se va afla vreodată în poziţia de a ameninţa sau ataca Israelul, nu va exista pace. Nu veţi convinge pe nimeni să investească bani în Gaza dacă ar putea crede că va izbucni un alt război în doi sau trei ani. De aceea, dezarmarea este atât de importantă", a declarat Rubio într-o conferinţă de presă la Washington.

Şeful diplomaţiei americane a declarat totodată că este încrezător că mai multe ţări vor trimite trupe pentru a participa la forţa de stabilizare menită să consolideze un armistiţiu fragil în Fâşia Gaza.

„Sunt foarte încrezător că ţări acceptabile pentru toate părţile sunt pregătite să se angajeze şi să facă parte din această forţă de stabilizare", a mai spus Rubio.

