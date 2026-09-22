Totuși, când vine vorba despre sănătate, bani sau decizii importante, oamenii vor să știe dacă în spatele răspunsului se află un om sau un algoritm.

Un test făcut în cadrul unui studiu despre utilizarea inteligenței artificiale în România arată că mai bine de jumătate dintre participanți au confundat un text generat de inteligența artificială cu unul scris de un om. Persoanele din generația Z, femeile și cei care au folosit recent AI recunosc mai rapid un text scris de om.

În total, 70% dintre românii incluși în studiu spun că folosesc inteligența artificială. Procentul este mult mai mare în rândul tinerilor. De exemplu, la generația Z, 89% folosesc acest instrument, în timp ce, în cazul generației baby boomers, adică cei născuți până în anii '63, procentul este de 39%.

Tinerii folosesc mai des inteligența artificială

Tânăr: „De exemplu, am o problemă la calculator și nu știu cum s-o rezolv, întreb.”

Femeie: „Nu mă interesează, eu folosesc calculator, dar nu mă interesează inteligența artificială.”

Foarte mulți apelează la inteligența artificială inclusiv pentru sfaturi medicale. Totuși, 32% spun că s-ar simți trădați dacă ar afla că explicațiile pentru analizele medicale date de doctori au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale, fără să știe. La fel și în cazul psihologilor sau al consultanților bancari.

Oamenii vor să știe când interacționează cu un chatbot

Alin Popescu, specialist în tehnologie: „În mod normal, tendința este să spun că nu este sănătos, pe de altă parte sunt oameni care nu au acces la asemenea servicii niciodată. Pentru ei s-ar putea să fie mai sănătos decât să stai singur în capul tău și să ajungi undeva. E prietenul ăla care îți spune ceva, te bazezi pe el până la un punct și mergi mai departe, la bancă, în schimb, ai niște așteptări să ți se spună ce și cum. Regulamentul AI, începând din august, a obligat toate entitățile care folosesc chatboți pentru interacțiunea cu publicul larg să le spună oamenilor că acela e un chatbot.”

Studiul a fost realizat online, pe un eșantion de 1.000 de români cu vârste între 18 și 65 de ani, în lunile mai și august 2026.