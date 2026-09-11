„Am mai spus-o, pe înțelesul tuturor: armata trebuie zguduită, a venit timpul. Întreaga armată. Îi vom verifica pe toți. Până la mobilizare”, a declarat Lukașenko.

Potrivit acestuia, verificările au avut deja loc în unitățile de tancuri și de infanterie motorizată, iar în prezent sunt desfășurate într-o brigadă de artilerie.

„Ne pregătim de război pentru ca acesta să nu aibă loc”, a adăugat Lukașenko.

El a afirmat că fiul său cel mic, Nikolai, servește și el în armată.

„Nici măcar nu știa nimeni. Viktor [ministrul belarus al Apărării, Viktor Hrenin – n.r.] l-a recrutat. Servește în armată așa cum trebuie, la fel ca toți ceilalți. Este locotenent. Nu voi spune unde, dar se află în cea mai dificilă unitate”, a declarat Lukașenko.

Ucraina a avertizat în repetate rânduri asupra amenințărilor provenite din Belarus. În aprilie 2026, Volodimir Zelenski vorbea despre intensificarea activității militare în țara vecină și afirma că Rusia ar putea încerca să atragă Belarusul în război.

În iunie, Zelenski declara că Belarusul finalizează construirea infrastructurii rutiere și a unor facilități pentru depozitarea muniției, carburanților și lubrifianților de-a lungul frontierei cu Ucraina.

„Știm că, în documentele rusești, acest lucru este descris tocmai în contextul obiectivelor așa-numitei «operațiuni militare speciale»”, a adăugat el.

Tot atunci, Zelenski i-a cerut lui Lukașenko să îndepărteze de la granița cu Ucraina releele folosite pentru ghidarea atacurilor dronelor rusești, avertizând că „dacă el nu o va face, o vom face noi”.

La mai puțin de o săptămână, președintele Ucrainei a anunțat că releele au încetat să mai funcționeze.