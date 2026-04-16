Documente juridice consultate de Page Six arată că Kate a fost reținută pentru agresarea unui membru al familiei, având o condamnare anterioară, și a fost dusă într-o închisoare din comitatul Harris, Texas, cu o cauțiune de 35.000 de dolari.

Conflict izbucnit în timpul întâlnirii pentru copii

Surse susțin că Kate, în vârstă de 44 de ani, se afla în locuință în momentul incidentului, relatează TMZ. Ea și Michael, în vârstă de 65 de ani, urmau să își ia copiii unul de la celălalt, însă lucrurile au escaladat rapid după ce Kate a devenit iritată pentru că fusese trezită.

Potrivit acelorași surse, Kate a izbucnit violent, lovindu-l pe Michael și provocându-i o sângerare la nivelul nasului în timpul altercației.

La un moment dat, Kate ar fi mers în bucătărie și ar fi aruncat un cuțit spre fostul ei partener. Totuși, acesta nu a fost rănit, deoarece cuțitul a ricoșat din pieptul său.

Arestare și restricții impuse de instanță

Poliția a ajuns la fața locului la scurt timp și a escortat-o pe Kate încătușată. Documentele instanței indică faptul că aceasta era în stare de ebrietate în momentul arestării, iar, ca o condiție a eliberării, va trebui să fie supusă unor teste obligatorii pentru alcool.

De asemenea, i s-a interzis orice contact cu Michael, cu care are doi copii: Landon și Logan Lohan.

În 2024, Kate fusese deja condamnată pentru agresarea unui membru al familiei. Kate și Michael au avut o relație tensionată în ultimii ani. În februarie anul trecut, Michael a fost arestat pentru agresiune, după ce ar fi devenit violent față de Kate.