Mbappe s-a apropiat astfel la un singur gol de spaniolul Raul Gonzalez, fostul căpitan al lui Real Madrid, aflat pe locul al cincilea, cu un total de 71 de goluri, în ierarhia all-time a golgheterilor Champions League, dominată de portughezul Cristiano Ronaldo (140 de goluri), urmat de argentinianul Lionel Messi (129).

Căpitanul selecționatei Franței domină ierarhia marcatorilor actualei ediții a Ligii Campionilor, cu 15 goluri, având un avans de trei lungimi față de englezul Harry Kane (Bayern Munchen), care a înscris la rândul său în partida de pe Allianz Arena, ajungând la un total de 52 de goluri în această competiție, de la debutul carierei sale.

Harry Kane va avea ocazia să-și mărească aceste cifre până la finalul sezonului, în condițiile în care Bayern Munchen a eliminat-o pe Real Madrid și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, urmând să dea piept cu deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain.

Clasamentul marcatorilor Ligii Campionilor, ediția 2025-2026:

15 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid)

12 goluri: Harry Kane (Bayern Munchen)

10 goluri: Anthony Gordon (Newcastle)

9 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

8 goluri: Haaland (Manchester City), Kvarațhelia (Paris Saint-Germain)

7 goluri: Osimhen (Galatasaray) 6 goluri: Harvey Barnes (Newcastle), Hauge (Bodo/Glimt), Fermin Lopez (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG), Alexander Soerloth (Atletico Madrid), Yamal (FC Barcelona) ....

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii):

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

107 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franța/Lyon, Real Madrid) 71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

70 goluri: Kylian Mbappe (Franța/AS Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

57 goluri: Thomas Muller (Germania/Bayern Munchen)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

52 goluri: Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bayern Munchen)

50 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

50 goluri: Thierry Henry (Franța/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Șevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)