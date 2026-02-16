Ce ascundea un britanic într-un autocar care se îndrepta spre Cluj. S-a ales cu o amendă de 20.000 de lei. FOTO

"În baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat şi în baza profilului de risc stabilit, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor. Astfel, echipa comună de control a descoperit asupra britanicului, ascunse şi nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, patru lingouri, cântărind 100 de grame fiecare, din metal galben, marcate ca fiind din aur. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii în vederea expertizării a bunurilor cu o valoare estimată la 278.000 de lei şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 20.000 de lei", precizează comunicatul ITPF Iaşi.

Poliţiştii continuă cercetările, urmând să dispună măsurile legale.