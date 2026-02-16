Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a anunţat, luni, că procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul L.V.A., pentru ultraj, şi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Propunerea a fost admisă de către judecător.

Poliţistul a avut nevoie de îngrijiri medicale

”În data de 14.02.2026, în jurul orei 15:40, în timp ce se afla pe Str. Toporaşi, Sector 5, Bucureşti, inculpatul L.V.A. a lovit-o cu cotul în zona gurii pe persoana vătămată T.M., poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, provocându-i leziuni traumatice, a căror vindecare necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale”, au arătat reprezentanţii Parchetului.

Cercetările sunt în continuare efectuate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.