Declaraţia a fost făcută joi de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat priorităţile în domeniul politicii externe şi al apărării pentru anul 2026, potrivit portalului Deschide.md.



"Trebuie să facem parte din alianţe, să avem prieteni buni, capabili să ne ajute la nevoie. De aceea, politica externă se va concentra pe ancorarea fermă în parteneriate solide şi pragmatice. Cel mai important parteneriat este cu Uniunea Europeană. Aderarea la UE este cea mai realistă strategie de supravieţuire şi dezvoltare ca parte a lumii libere. Relaţia strategică cu România constituie un pilon central al securităţii, stabilităţii şi dezvoltării, dar şi al parcursului nostru european", a subliniat Maia Sandu.



Potrivit ei, situaţia la nivel global este tot mai incertă, marile puteri încearcă să-şi creeze sfere de influenţă, iar lumea devine tot mai periculoasă pentru ţările mici. În acest context, R. Moldova trebuie să fie în stare să asigure pacea şi să rămână parte a lumii libere.



"În regiunea noastră şi pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare. În aceste condiţii tot mai îngrijorătoare, trebuie să ne concentrăm pe păstrarea păcii şi să rămânem parte a lumii libere. E important să înţelegem că, pe lângă pace, avem nevoie şi de libertate. Regimurile autoritare nu au respect pentru viaţa umană. Regimul de la Kremlin pune la închisoare oameni nevinovaţi şi îşi mobilizează propriii cetăţeni pentru a-i folosi în războiul de agresiune. Ştim cum au suferit bunicii noştri în timpul regimului totalitar. Nu vrem ca moldovenii să treacă din nou prin asemenea orori", a afirmat Maia Sandu.



Din acest motiv, prioritară în politica externă va fi întărirea parteneriatelor bilaterale cu state prietene, dar şi intensificarea colaborării cu alianţe, inclusiv cu NATO. În acelaşi timp, având în vedere că, atât timp cât durează invazia rusă în Ucraina, securitatea R. Moldova depinde direct de statul vecin, sprijinul ferm şi direct pentru Ucraina rămâne esenţial pentru autorităţile de la Chişinău, a afirmat ea,



Totodată, R. Moldova va continua să-şi întărească rezilienţa prin consolidarea capacităţilor de apărare, a spus Maia Sandu.



"Desigur, resursele noastre sunt limitate în comparaţie cu nevoile sau cu bugetele altor state. Dacă bugetul anual al R. Moldova pentru apărare e puţin peste 100 de milioane de euro, în Austria este de 5 miliarde, iar în Elveţia de aproape 10 miliarde. Este important să ajungem la 1% din PIB. Ne bazăm şi pe sprijinul partenerilor. În ultimii patru ani, am beneficiat de aproximativ 100 de milioane de euro din partea UE, 40 de milioane din partea NATO şi alte sume importante din partea Germaniei, SUA, României, Poloniei şi altor parteneri. Această asistenţă este nerambursabilă şi reprezintă o dovadă clară de încredere. Ea ne arată că nu suntem singuri şi că securitatea noastră contează pentru Europa", a adăugat preşedinta Sandu.



În 2025, R. Moldova a aprobat Strategia Naţională de Apărare şi a achiziţionat sisteme de apărare antiaeriană şi antidrone. În 2026, R. Moldova va primi încă un radar din ajutorul nerambursabil oferit de UE. Priorităţile pentru 2026 sunt clare: modernizarea infrastructurii militare şi alinierea la standardele occidentale pe întreg spectrul militar, a indicat Maia Sandu.

