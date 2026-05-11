Bărbatul de 34 de ani, cu dublă cetățenie, a încercat să intre în România luni dimineață, în jurul orei 8:20, prin Vama Albița din județul Vaslui. Se afla la volanul unei mașini când s-a prezentat pentru control.

La verificarea documentelor, polițiștii de frontieră au văzut că pe numele lui este emisă de autoritățile din Belgia o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare. Moldoveanul fusese condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru furt.

Potrivit autorităților, el este autorul unui jaf de produse cosmetice în valoare de 3 milioane de euro. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, care urmează să stabilească pașii legali privind eventuala sa extrădare.