Propunerea nu a câştigat însă adepţi printre aliaţi, relatează Reuters.

Preşedintele Volodimir Zelenski a solicitat în iunie anul trecut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să-şi intensifice producţia de arme, iar oficialii au declarat că şeful NATO, Mark Rutte, a lansat ideea ca membrii alianţei - cu excepţia SUA - să cheltuiască această sumă pentru Ucraina.

Ambasadorul ucrainean în Turcia, Nariman Djelialov a declarat marţi pentru Reuters că speră ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe la summitul din 7-8 iulie de la Ankara, adăugând că Kievul doreşte, de asemenea, ca membrii să-şi reafirme sprijinul pentru obiectivul strategic al Ucrainei de a adera la alianţa militară.

Kievul depinde de ajutorul internaţional pentru a-şi acoperi nevoile bugetare şi pentru a finanţa războiul cu Rusia.

Cu toate acestea, ideea s-a lovit de rezistenţă, iar Rutte a declarat săptămâna trecută că nu crede că aceasta va fi acceptată. Diplomaţi au declarat pentru Reuters că sunt în curs discuţii despre idei care să demonstreze sprijinul NATO pentru Ucraina în cadrul summitului.

Ucraina prezintă Turciei o propunere referitoare la drone

În ciuda lipsei de susţinere, ambasadorul a sugerat că Kievul insistă asupra acestei idei.

"Un mecanism în acest sens (ar putea fi) unul în care fiecare membru NATO să contribuie cu o parte din resursele sale financiare pentru a sprijini consolidarea capacităţilor de securitate ale Ucrainei", a spus ambasadorul, recunoscând că nu toţi aliaţii doresc să aloce resurse, întrucât încearcă să-şi consolideze propriile apărări în conformitate cu reglementările NATO.

"Dar nu spunem «daţi-ne 100%», ci doar o parte foarte mică", a spus el, fără a da detalii.

Summitul are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington şi aliaţii europeni cu privire la o serie de probleme. Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri ca partenerii NATO să-şi mărească semnificativ cheltuielile de apărare, întrucât administraţia americană susţine că aliaţii europeni ar trebui să-şi asume în cele din urmă responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a continentului.

Djelialov a declarat că Ucraina salută eforturile Turciei de a media între Kiev şi Moscova, adăugând că Ucraina este pregătită pentru discuţii cu Rusia la nivel de lideri.

El a spus că Turcia este locul cel mai potrivit, întrucât a găzduit discuţii anterioare şi menţine legături cu ambele părţi.

Ambasadorul a spus că industria de apărare s-a evidenţiat ca un domeniu cheie de cooperare între Ankara şi Kiev şi că Zelenski a purtat discuţii pe această temă cu preşedintele Tayyip Erdogan în timpul unei vizite la Istanbul în aprilie.

El a spus că Ucraina a transmis Turciei o propunere privind posibila vânzare, producţia comună sau transferul de tehnologie pentru dronele ucrainene, adăugând că Kievul este, de asemenea, pregătit să instruiască operatorii, dacă este necesar.

"Avem idei, vise, tehnologie şi acestea funcţionează, dar (Turcia) are capacitatea de producţie. Acest proces este puţin lent pentru noi, deoarece ruşii atacă în permanenţă... De aceea este dificil să producem anumite arme pentru noi, dar (Turcia) are această capacitate", a punctat el.