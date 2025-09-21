Mai multe persoane împușcate într-un club din New Hampshire, un suspect reținut. Ordinul autorităților

Autoritățile au emis un ordin de adăpostire pentru locuitorii din zona limitrofă, iar oficialii politici își exprimă solidaritatea cu victimele.

Mai multe persoane au fost împușcate la clubul country Sky Meadow din Nashua, statul american New Hampshire, un suspect fiind în custodia autorităților, afirmă Poliția, citată de CNN și preluată de news.ro.

Incidentul a avut loc într-un club privat care funcționează ca locație pentru diverse evenimente, inclusiv nunți, una având loc chiar sâmbătă.

Un atacator identificat prin camerele de supraveghere

Potrivit Departamentului de Poliție din Nashua, New Hampshire, mai multe persoane au fost împușcate la clubul country Sky Meadow.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că este vorba despre un atacator, un suspect fiind reținut, a arătat Poliția. Inițial, autoritățile credeau că este vorba despre doi suspecți.

Poliția statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanții acesteia, pe X.

Hotelul Sheraton din Nashua, la doar puțin peste o milă distanță de clubul country, va fi folosit ca loc de reuniune, a afirmat Poliția din Nashua. Autoritățile le cer locuitorilor să evite zona Sky Meadow.

Un ordin de adăpostire a fost emis pentru locuitorii din Dunstable, Massachusetts, localitate aflată în apropiere, "din precauție" având în vedere amenințarea activă din Nashua, a anunțat Autoritatea de management al urgențelor din Dunstable.

Ordinul, emis la 8:31 p.m., le cerea locuitorilor să încuie ușile și ferestrele, să nu primească străini în case și să rămână în interior până la noi recomandări.

Reacțiile oficialilor politici

Senatorul Jeanne Shaheen și membrul în Camera Reprezentanților Maggie Goodlander au declarat că monitorizează incidentul.

„Billy și cu mine ne rugăm pentru cei răniți. Nu este loc în statul nostru pentru acest tip de violență fără sens", a scris Shaheen.

„Inima mea este alături de victime, de familiile lor și de întreaga comunitate din Nashua, în timp ce așteptăm mai multe informații", a afirmat Goodlander.

Senatorul Maggie Hassan a spus că inima sa „e alături de familiile celor afectați" și că este „recunoscătoare pentru munca ofițerilor și salvatorilor de la locul incidentului".

