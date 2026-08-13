Curăţarea acestor lucrări a costat peste 150.000 de lire sterline (175.500 de euro) din 2024, a dezvăluit postul, conform news.ro.

Cea mai importantă sumă priveşte una dintre ultimele fresce realizate de către Banksy, pe un zid al Royal Courts of Justice, care reprezintă un judecător lovind cu un ciocan un manifestant.

Ministerul britanic al Justiţiei a cheltuit 50.000 de lire sterline (58.525 de euro) pentru a încerca să şteargă fresca şi alte 35.000 de lire sterline (40.953 de euro) cu securitatea.

Cum fresca este în continuare vizibilă, autorităţile intenţionează să bage din nou mâna în buzunarul public pentru a finaţa alte lucrări sau a ridica un nou zid.

În aprilie, Consiliul Municipal din Westminster a cheltuit aproape 81.000 de lire sterline (94.778 de euro) după instalarea clandestină a unei statui atribuite lui Bansky în Waterloo Place, în apropiere de Trafalgar Square.

Anvelopa publică a suportat atunci instalarea unor bariere de securitate şi cheltuieli de administrare şi supraveghere, ci nu de desinstalare a operei, care tronează în continuare în mijlocul pieţei.

Cu nouă luni mai înainte, Primăria Londrei a cheltuit peste 3.000 de lire sterline (3.510 euro) pentru a retrage o gheretă a poliţiei transformată de către Bansky.

Autorităţile au preferat s-o păstreze şi s-o expună publicului la redeschiderea London Museum, în noiembrie.

Aceste dezvăluiri BBC au provocat reacţii.

Vecini şi reprezentanţi ai unor instituţii britanice consideră că este necesar ca Banksy să-şi asume costurile cu întreţinerea numeroaselor sale lucrări de care este "responsabil".

Un membru al Cabinetului Fantomă conservator. Nick Timothy, a catalogat situaţia drept "scandaloasă".

"Nu este normal ca autorităţile să cheltuiască mii de lire sterline ale contribuabililor pentru a curăţa pagube cauzate de către acest artist, care pare să creadă că are dreptul să degradeze clădiri publice în deplină impunitate", a denunţat el.

Însă Banksy este susţinut de admiratori, mai ales în lumea artistică.

Critica de artă Estelle Lovatt, care a lucrat la numeroase şi posturi de televiziune şi radio engleze, subliniază beneficii economice generate de către artist.

"Unii turişti vin la Londra pentru a vedea Buckingham Palace, iar alţii pentru a vedea operele lui Bansky", subliniază ea.

"Acest artist este ca prinzătorul de şobolani cu fluierul din Hamelin sau ca vătaful oraşului. Bineînţeles, frescele sale îi pot supăra pe proprietarii clădirilor pe care le pictează, dar nu i se poate nega faptul că face arta accesibilă tuturor, în afara muzeelor şi galeriilor tradiţionale".