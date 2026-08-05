Operațiunea i-a vizat pe șoferii care încălcau legea din New Jersey privind utilizarea telefonului mobil la volan, pe o arteră aglomerată. În decurs de șase ore, polițiștii au dat 74 de amenzi șoferilor surprinși folosindu-și telefoanele la volan, a precizat Departamentul de Poliție din Dunellen, într-o postare pe Facebook.

Poliția a publicat fotografii cu agentul deghizat în tufiș, iar acțiunea neobișnuită a stârnit rapid un val de glume pe seama „polițistului-plantă”.

Dincolo de spectacol, poliția a vrut să transmită un mesaj serios: „Acel mesaj sau notificare poate aștepta. Fiți atenți la drum, nu la ecran!”