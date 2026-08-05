Rețeta succesului lor: consum cumpătat și un cont separat pentru cheltuielile gospodăriei, care le-a adus liniște în familie de ani de zile.

„Cred că trăim în lux. Avem o casă călduroasă, suficientă mâncare și ne permitem din când în când câte o excursie”, a declarat Monique pentru cotidianul olandez Trouw, scrie Focus.

Drumul până aici a trecut printr-o împărțire clasică a rolurilor în familie, multă muncă și, mai ales, o strategie financiară clară.

Împărțirea responsabilităților

Hans a lucrat din 1982 ca programator în domeniul IT și a fost cel care a adus veniturile familiei. Monique s-a ocupat de gospodărie și de creșterea copiilor.

„Să fii mamă este cea mai subestimată profesie. De fapt, ești managerul tuturor lucrurilor”, spune Hans.

Monique, care și-a început și ea cariera în IT, s-a ocupat de familie și a completat veniturile cu diverse slujbe ocazionale, de exemplu într-un magazin de praline sau ca recepționeră.

Un al doilea cont

Ca soț și soție, Hans și Monique își împart nu doar viața, ci și averea. Casa și creditul ipotecar sunt pe numele amândurora.

Totuși, în privința cheltuielilor zilnice a apărut, în trecut, o problemă: Hans devenea neliniștit de fiecare dată când vedea cât se cheltuia pe alimente.

„Înainte mă uitam pe extrasele de cont, acum văd totul în aplicația băncii. Și mă întrebam adesea: «Chiar ai cheltuit atât de mult la Aldi?»”, recunoaște bărbatul de 67 de ani.

Soluția a fost simplă: pe lângă contul comun, în care intră toate veniturile, cuplul are și un cont separat pentru cheltuielile gospodăriei.

Hans transferă săptămânal o sumă fixă în acel cont, iar Monique îl administrează independent.

„Este mai bine pentru mine, pentru că astfel nu văd în fiecare zi pe ce se duc banii”, explică Hans.

Fără datorii pentru bunuri de consum

Când vine vorba despre achiziții mai importante, familia Kamp are o regulă clară: fără datorii pentru bunuri de consum.

În schimb, Hans folosește mai multe fonduri de economii separate.

„Avem un fond pentru mașină, unul pentru vacanțe, unul pentru haine, unul pentru întreținerea casei și unul pentru asigurarea medicală”, explică el.

Totuși, faptul că economisesc nu înseamnă că sunt zgârciți. Monique își descrie comportamentul drept „economie făcută cu hărnicie”.

„Pot cheltui fără probleme 200 de euro pe ceva despre care consider că merită. Dar dacă plătim cu doi euro prea mult pentru ceva, mă enervez foarte tare.”

Faptul că doi oameni nu au întotdeauna aceeași percepție asupra prețurilor s-a văzut încă de când s-au mutat în casa lor. Monique își dorea o mochetă de calitate superioară pentru etaj, chiar dacă era mai scumpă. Ea preferă să plătească mai mult pentru un produs care rezistă în timp.

Hans urmează însă un principiu învățat acasă: „Dacă ai de ales între trei anvelope de bicicletă, cumpără întotdeauna varianta din mijloc. Cea mai ieftină probabil nu este suficient de bună, iar cea mai scumpă, de cele mai multe ori, nu este necesară.”

În ciuda acestor abordări diferite, cei doi nu se ceartă niciodată serios din cauza banilor. Găsesc întotdeauna un compromis.