Mai multe persoane au fost înjunghiate la Dublin. Un suspect a fost reținut

Atacurile au avut loc în zona Stoneybatter într-un mod aparent aleatoriu şi cel puţin una dintre victime a fost atacată chiar în faţa uşii locuinţei sale, în timp ce alta a fost înjunghiată în timp ce se întorcea de la serviciu.

Pentru moment, poliţia irlandeză (Garda) consideră că acest episod nu este legat de terorism şi că niciuna dintre rănile suferite de victime nu le pune viaţa în pericol.

Cele trei victime au fost duse la spital, dar nu au răni care să le pună viaţa în pericol. Atacatorul ar fi folosit în atac obiecte de uz casnic.

Poliţia a cerut locuitorilor din zona afectată să rămână în casă cu puţin timp înainte de ora 15:00 (GMT), după ce serviciile de urgenţă fuseseră alertate.

Într-un comunicat, Garda irlandeză a confirmat arestarea unui individ pentru presupusa sa legătură cu incidentele şi a dezvăluit că "nu există niciun risc pentru cetăţeni în acest moment". Suspectul se află în detenţie la un comisariat din nordul oraşului Dublin, se afirmă în comunicatul poliţiei, citat de AFP.

