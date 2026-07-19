Mai multe locații de pe Insula Qeshm par să fi fost lovite, a afirmat agenția de știri Tasnim, citând locuitori de pe insulă, situată în Strâmtoarea Ormuz, potrivit News.ro.

Tasnim a precizat că avioanele americane au atacat Qeshm de mai multe ori în ultimele zile și au avariat „porțiuni ale insulei și infrastructura acesteia”.

IRNA a relatat că mai multe explozii au fost auzite și în orașul portuar Bandar Abbas.

Ambele locații au fost ținta atacurilor americane, pe fondul reaprinderii conflictului dintre Washington și Teheran.

Armata SUA a anunțat sâmbătă că a început să lanseze noi atacuri aeriene împotriva Iranului pentru a-l „pedepsi rapid” pentru uciderea unor militari americani.

„Atacurile au scopul de a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în Strâmtoarea Hormuz și de a pedepsi rapid forțele Gărzii Revoluționare Islamice, care au lansat atacuri împotriva unor militari americani în Iordania noaptea trecută”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

SUA lansează noi atacuri aeriene pentru a „pedepsi rapid” Iranul

Comandamentul Central al SUA a anunțat astăzi că doi militari americani au fost uciși, iar unul este dat dispărut în misiune, acestea fiind primele victime militare americane cauzate de atacuri iraniene din luna martie.

De la începutul răzzboiului, 16 militari americani au fost uciși și peste 430 au fost răniți.

Cu câteva minute înainte de anunț, liderul suprem al Iranului a avertizat că vor urma „lecții de neuitat” dacă SUA vor continua să atace Republica Islamică.

Declarațiile citite la televiziunea de stat și atribuite lui Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut de la începutul războiului, au calificat, de asemenea, semnătura președintelui Donald Trump drept „fără valoare și nulă”.

Un negociator iranian a declarat că Teheranul își suspendă angajamentele față de acordul provizoriu semnat în urmă cu aproximativ o lună și menit să pună capăt definitiv luptelor.