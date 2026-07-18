Armata SUA anunță că doi soldați au murit și unul este dat dispărut în urma atacurilor Iranului asupra unei baze din Iordania

Potrivit Associated Press, aceștia au fost uciși vineri, în timp ce forțele americane și cele aliate se apărau împotriva atacurilor cu rachete balistice și drone iraniene, se arată într-un comunicat.

Alți patru militari, care au fost evacuați medical către spitale din Iordania, au fost externați ulterior. Identitatea celor decedați nu a fost dezvăluită.

De la începutul războiului, 16 militari americani au fost uciși și peste 430 au fost răniți.

Cu câteva minute înainte, liderul suprem al Iranului a avertizat că vor urma „lecții de neuitat” dacă Statele Unite vor continua să atace Republica Islamică.

Declarațiile, citite la televiziunea de stat și atribuite lui Mojtaba Khamenei – care nu a mai fost văzut de la începutul războiului –, au calificat, de asemenea, semnătura președintelui Donald Trump drept „fără valoare și nulă”. Comentariile au venit la câteva ore după ce un negociator a declarat că Teheranul își suspendă angajamentele față de acordul provizoriu semnat în urmă cu aproximativ o lună.

Declarațiile Teheranului au rupt încă un fir fragil, în condițiile în care războiul nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Acordul avea ca scop încetarea definitivă a luptelor. Acum, Khamenei avertizează asupra unor „lecții” venite nu doar din partea Iranului, ci și din partea reprezentanților săi înarmați din regiune, pe care îi numește „Axa Rezistenței”.

Lupta pentru Strâmtoarea Hormuz s-a intensificat într-un conflict axat din ce în ce mai mult pe controlul acestei căi navigabile esențiale, care transporta anterior o cincime din țițeiul mondial. Atacurile amenință civilii și serviciile destinate acestora, inclusiv stațiile de desalinizare a apei potabile, în timp ce economia globală se află din nou în stare de alertă.

Comandamentul Central al SUA a transmis sâmbătă dimineața că, în cea de-a șaptea noapte consecutivă de atacuri, au fost lovite „baze de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de arme și capacități maritime”.

SUA și-au încălcat angajamentele asumate în cadrul acordului semnat în urmă cu aproximativ o lună, iar acum Iranul „nu le mai pune în aplicare”, a declarat Kazem Gharibabadi, viceministrul de externe al Iranului, la televiziunea de stat.

Nu au apărut informații noi cu privire la eforturile de mediere.

Kuweitul înregistrează cele mai mari pagube

Cele mai semnificative pagube provocate de atacurile iraniene de sâmbătă s-au înregistrat în Kuweit, unde au fost lovite o stație de desalinizare a apei și o instalație petrolieră, potrivit autorităților din Kuweit și al Kuwait Petroleum Corporation. Ambele părți au refuzat să precizeze locațiile.

Atacurile au rănit mai multe persoane la instalația petrolieră și au provocat un incendiu la stația de desalinizare, forțând oprirea mai multor unități de producere a energiei electrice. A fost al doilea atac împotriva unei stații de desalinizare în două zile în această mică țară deșertică, care depinde de desalinizare pentru 90% din apa potabilă.

Mai mulți pompieri și un muncitor au fost răniți în timp ce luptau cu alte două incendii provocate de atacurile iraniene, potrivit Serviciului de Pompieri din Kuweit. Kuweitul și-a închis temporar spațiul aerian din cauza amenințărilor cu rachete, iar compania aeriană Kuwait Airways a anunțat că reprogramează majoritatea zborurilor către și dinspre capitală.

Între timp, Irakul a anunțat că a doborât drone de atac deasupra orașului Irbil. Agenția de știri de stat din Iordania, Petra, a afirmat că sistemele de apărare aeriană ale regatului au doborât rachete iraniene, în timp ce sirenele de alarmă aeriană au sunat de mai multe ori în Bahrain pe parcursul zilei și în Arabia Saudită dimineața, potrivit informațiilor furnizate de guvernele respective.

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, format din șase țări, Jasem Mohamed al-Budaiwi, a acuzat Iranul de crime de război pentru atacurile asupra infrastructurii și a obiectivelor civile.