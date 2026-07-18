Tărâmul mitic al zeilor Greciei Antice este la un pas de o recunoaștere istorică la nivel internațional. Candidatura Muntelui Olimp pentru includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca sit mixt – cu valoare atât naturală, cât și culturală – urmează să fie analizată în cadrul sesiunii din acest an a Comitetului Patrimoniului Mondial, care se va desfășura între 19 și 29 iulie, la Seul, potrivit Euronews.

Legenda muntelui

Cel mai înalt munte al Greciei, cu vârful aflat la 2.918 metri, Muntele Olimp nu este doar un peisaj natural spectaculos. Timp de secole, el a ocupat un loc central în mitologia greacă, tradiția spunând că aici se afla locuința lui Zeus și a celor doisprezece zei ai lumii antice. În același timp, muntele adăpostește un ecosistem bogat, specii rare de floră și faună, precum și monumente importante care leagă zona de istorie și cultură.

Grecia a depus candidatura pentru includerea masivului muntos Olimp pe Lista Patrimoniului Mondial încă din 2014. Totuși, experții internaționali ai Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) și ai Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), organisme consultative ale UNESCO, au solicitat informații suplimentare pentru consolidarea dosarului.

Potrivit observațiilor acestora, sunt necesare dovezi suplimentare care să demonstreze importanța internațională a caracteristicilor geologice, a biodiversității și a proceselor ecologice din zonă. De asemenea, experții au cerut o clarificare mai amplă a valorii culturale a muntelui și au propus includerea în dosar a sitului arheologic Dion, aflat la poalele Olimpului.

Primarul municipiului Dio-Olympos, Evangelos Geroliolios, descrie astfel relația comunității locale cu muntele:

„Muntele Olimp este viața noastră. Este locul în care am crescut și pe care îl vedem în fiecare zi. În același timp, este un loc încărcat de mitologie, istorie, biodiversitate, frumusețe naturală unică și o uriașă valoare culturală.”

Edilul subliniază că o eventuală înscriere a Olimpului pe Lista Patrimoniului Mondial ar depăși granițele locale și naționale.

„Ar fi ceva care privește întreaga lume”, a declarat acesta, adăugând că o astfel de recunoaștere ar aduce și o responsabilitate mai mare în ceea ce privește protejarea mediului.

Protejarea ecosistemului reprezintă o preocupare majoră și pentru locuitorii care trăiesc și lucrează în zonă. Alpinistul Babis Marinidis, președintele Clubului Montan din Litochoro, afirmă că includerea pe lista UNESCO ar putea atrage un număr și mai mare de vizitatori, dar ar impune și reguli mai stricte de administrare.

„Întrebarea este câți oameni poate suporta acest munte și acest ecosistem”, a spus el, atrăgând atenția că deja există probleme privind respectarea regulilor de protecție, precum interdicțiile privind camparea și înotul în zonele sensibile.

Mii de turiști din întreaga lume

Muntele Olimp atrage anual mii de turiști și alpiniști din întreaga lume. Totuși, schimbările bruște ale vremii, relieful accidentat și traseele dificile fac din acesta un munte care impune respect și o gestionare atentă.

Pentru locuitorii din Litochoro, o posibilă recunoaștere din partea UNESCO ar confirma legătura profundă pe care o au cu muntele. Proprietara unui hotel, Stavroula Vourou, rezumă astfel această relație:

„Muntele Olimp nu este ceva ce descoperim acum. De-a lungul tuturor acestor ani, el a fost sursa de viață a localității Litochoro. Litochoro a trăit datorită Olimpului.”

Decizia finală a UNESCO este așteptată cu un interes deosebit, deoarece includerea Muntelui Olimp pe Lista Patrimoniului Mondial ar reprezenta o importantă recunoaștere internațională pentru un loc în care mitologia, istoria și patrimoniul natural de excepție se întâlnesc.