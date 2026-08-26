El Nino este un fenomen natural care apare la fiecare doi până la şapte ani. Apele de suprafaţă din centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc, determinând în unele locuri o climă mai caldă şi mai uscată, iar în altele mai răcoroasă şi mai umedă, provocând evenimente climatice extreme, scrie Agerpres, care citează AFP.

"O alertă roşie este declarată din cauza unei secete meteorologice şi agricole pe întreg teritoriul naţional", a scris Protecţia civilă din El Salvador pe X, în condiţiile în care ţara se confruntă cu o secetă generalizată şi a înregistrat 14 recorduri de temperatură în luna august, potrivit autorităţilor de mediu.

Această măsură prevede, printre altele, supravegherea resurselor de apă şi a culturilor, identificarea localităţilor aflate în situaţie de urgenţă şi consolidarea supravegherii epidemiologice, conform Protecţiei civile.

Recoltele, afectate de lipsa precipitațiilor

Absenţa precipitaţiilor în El Salvador a dus, într-adevăr, la o scădere a nivelului surselor de apă şi la pierderea recoltelor: potrivit Asociaţiei camerei salvadoriene a producătorilor agricoli mici şi mijlocii, prima recoltă de cereale de bază ar urma să înregistreze o pierdere totală de aproximativ 20% din producţie.

Anterior, Ministerul Agriculturii anunţase un ajutor alimentar pentru familiile de fermieri victime ale secetei.

El Salvador este situat parţial în „coridorul uscat” al Americii Centrale, o fâşie aridă deosebit de vulnerabilă la fenomenele climatice extreme.

Seceta afectează și Hondurasul

Acesta este şi cazul unei porţiuni din Honduras, ale cărei regiuni de sud şi de vest au suferit pierderi de recolte la porumb şi fasole. Guvernul a plasat aproape 80% din teritoriu în stare de alertă.

Programul Alimentar Mondial (PAM) al Naţiunilor Unite a estimat recent că America Centrală ar urma să fie „probabil regiunea cea mai afectată în ceea ce priveşte creşterea relativă a insecurităţii alimentare” din cauza fenomenului El Nino.

Fenomenul, care se adaugă încălzirii globale provocate de om, ar urma să fie „cel mai intens” observat vreodată în mai bine de un secol, a avertizat vineri un expert de la Met Office, agenţia britanică de meteorologie.