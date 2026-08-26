Viitură devastatoare în Nepal. Cel puțin 400 de turiști sunt dați dispăruți | VIDEO

De asemenea, 60 de angajaţi ai unui proiect hidroenergetic în construcţie din nordul Nepalului sunt daţi dispăruţi în urma inundaţiei fulgerătoare care a devastat regiunea miercuri, potrivit presei de stat din Nepal. Angajaţii lucrau la centrala hidroelectrică Langtang Khola din municipiul Rasuwa, situat în apropierea graniţei cu China, potrivit agenţiei naţionale de ştiri RSS. „Proiectul desfăşura lucrări de betonare în interiorul unui tunel”, a precizat agenţia. Municipiul Rasuwa găzduieşte mai multe proiecte hidroelectrice care urmăresc să valorifice energia râurilor sale cu debit rapid.

Cel puţin 19 persoane şi-au pierdut viaţa, iar multe altele sunt date dispărute, potrivit poliţiei locale din provincia Bagmati din Nepal.

Aproximativ 400 de turişti, printre care sute de cetăţeni străini, au fost daţi dispăruţi în urma viiturii de proporţii din Nepal, a declarat Consiliul de turism al ţării, citând o evaluare iniţială. Printre aceştia se numără cetăţeni străini din India, Australia, Olanda, Africa de Sud, Marea Britanie şi Malaezia.

O alunecare de teren a lovit şi portul Gyirong din China, iar liderul chinez Xi Jinping a cerut eforturi „totale” de căutare.

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Şi regiunea Tibetului a fost afectată, mass-media de stat chineză avertizând asupra unor „pierderi umane majore”.

Ministrul de Externe al Nepalului a declarat că un cutremur a declanşat o alunecare de teren de proporţii, care la rândul său a blocat un râu, provocând un torent de apă în aval. Elicopterele cercetează zona, dar, potrivit autorităţilor nepaleze, nivelul apei este prea ridicat în unele zone pentru ca acestea să poată ateriza.

Autoritatea pentru turism din Nepal a anunţat că cel puţin 400 de turişti, inclusiv cetăţeni străini, sunt daţi dispăruţi după ce o viitură de proporţii a măturat, miercuri, mai multe sate de la graniţa cu China. Poliţia afirmă că cel puţin 19 persoane au murit, dar se teme că numărul victimelor va creşte, relatează CNN, potrivit News.ro.

Viitura care a devastat aşezările din nordul Nepalului a fost provocată de un cutremur care a declanşat o alunecare de teren de mari proporţii, iar aceasta a blocat râul Bhote Koshi, potrivit ministrului de externe al Nepalului, Shishir Khanal.

„Astăzi, la ora 8:37 dimineaţa, a avut loc un cutremur, iar ca urmare a acestuia s-a produs o alunecare de teren de mari proporţii, care a blocat râul, ceea ce pare să fi provocat inundaţia”, a declarat Khanal în cadrul unei şedinţe la Camera Reprezentanţilor.

Serviciul Geologic al Statelor Unite, care înregistrează cutremurele la nivel mondial, a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4,4 în regiune, la aceeaşi oră la care s-a referit Khanal.

Pe de altă parte, potrivit unui expert al Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Integrată a Munţilor (ICIMOD) din Kathmandu, viitura care a lovit nordul Nepalului miercuri a fost probabil cauzată de o avalanşă provenită de la un gheţar.

Râul Lhende Khola, un afluent al râului Bhote Koshi, a înregistrat miercuri un nivel maxim de inundaţie, a declarat pentru Associated Press Saswata Sanyal, specialist în reducerea riscului de dezastre din cadrul grupului de cercetare climatică. Inundaţia de pe Lhende Khola a fost „declanşată de o avalanşă de gheaţă şi roci provenită de la un gheţar de pe versantul nepalez, care a blocat râul şi a provocat un val brusc în aval”, a declarat Sanyal pentru AP.

Particularitățile zonei

Râul Bhote Koshi curge din China în Nepal, adesea prin defileuri adânci, şi este popular printre pasionaţii de rafting pe ape rapide. Acesta traversează Nepalul şi, în cele din urmă, se varsă în Gange, în India.

Anul trecut, inundaţiile de pe acest râu au provocat moartea a nouă persoane, iar 24 au fost date dispărute, potrivit Reuters.

Municipalitatea Rasuwa din Nepal se întinde de la poalele Himalaya până la graniţa cu China, unde vârfuri de peste 7.000 de metri domină orizontul. Sate răsfirate, cu clădiri din chirpici sau piatră, punctează creste şi dealuri, alături de terase cultivate cu porumb şi orz. Trecătorile montane sau punctele deosebit de periculoase de-a lungul drumurilor sinuoase sunt marcate de altare budiste. Este nevoie de aproximativ 5-6 ore cu jeepul pentru a ajunge la capitala Nepalului, Kathmandu, de la graniţa cu China, relatează CNN.

Regiunea găzduieşte aproximativ 50.000 de locuitori. În nord, Parcul Naţional Langtang este o destinaţie populară pentru iubitorii de drumeţii, iar Gosaikunda, un lac alpin sacru situat la peste 4.300 de metri altitudine, este un important loc de pelerinaj pentru hinduşi.

Regiunea găzduieşte, de asemenea, mai multe proiecte hidroenergetice care exploatează râurile sale cu debit rapid.

Rasuwa a fost devastată de cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit Nepalul în 2015, provocând moartea a peste 9.000 de persoane, inclusiv a sute de oameni din Parcul Naţional Langtang, care au fost îngropaţi după ce o alunecare de teren a şters de pe hartă un sat popular printre iubitorii de drumeţii.

Timure – situat pe malul râului Trishuli şi una dintre aşezările despre care există temeri că a fost grav afectată de inundaţii – este ultima aşezare de pe drumul spre China. O serie de clădiri se aliniază de-a lungul drumului înaintea porţii uriaşe şi impunătoare care marchează graniţa cu China. De obicei, zona este aglomerată de coloane de camioane, care aşteaptă să treacă în China pentru a prelua încărcături de haine, produse electronice şi articole de uz casnic.

Crucea Roșie trimite o echipă de urgență

Crucea Roşie mobilizează o echipă de urgenţă cu ajutoare umanitare către zonele afectate, în urma viiturii de amploare din municipiul Rasuwa din Nepal, a anunţat biroul regional al organizaţiei.

„Comunităţile sunt îndemnate să rămână în alertă şi să respecte instrucţiunile oficiale de siguranţă”, a postat biroul regional al Crucii Roşii din regiunea Asia-Pacific pe X, împreună cu un videoclip în care se vede cum apele puternice ale inundaţiei se revarsă printr-o clădire.

Echipa Crucii Roşii din Nepal „a activat echipele de intervenţie în caz de urgenţă, a mobilizat voluntari şi trimite o echipă de urgenţă cu ajutoare umanitare”, a precizat biroul.

Acesta a adăugat că Federaţia Internaţională a Crucii Roşii, care colaborează strâns cu echipele naţionale în situaţii de criză, este „gata să sprijine eforturile de intervenţie”.

O istorie de dezastre naturale

Cunoscută drept „acoperişul lumii”, regiunea Himalaya este predispusă la viituri şi alunecări de teren, experţii afirmând clar că fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente şi mai intense pe măsură ce criza climatică provocată de om se agravează.

Iată câteva dintre cele mai grave dezastre naturale din regiune din ultimii ani:

August 2025: Un val de apă a măturat un sat montan din Himalaya, în nordul Indiei, provocând moartea mai multor persoane şi dispariţia a zeci de alte persoane. Eforturile de salvare au fost îngreunate şi de alunecările de teren.

Septembrie 2024: Zile întregi de ploi musonice abundente în Nepal au declanşat inundaţii şi alunecări de teren pe scară largă în întreaga ţară, ucigând aproximativ 200 de persoane şi provocând distrugeri pe scară largă.

Octombrie 2023: Peste 100 de persoane au fost date dispărute în nord-estul Indiei după ce ploile abundente au provocat ruperea barajului la un lac glaciar, ducând la inundaţii fulgerătoare care au măturat statul himalayan Sikkim.

Octombrie 2021: Ploile şi inundaţiile puternice au ucis cel puţin 150 de persoane în India şi Nepal, provocând alunecări de teren, prăbuşirea podurilor şi a caselor, precum şi ieşirea râurilor din matcă.

Septembrie 2014: Inundaţii masive au lovit părţi din regiunea Kashmir administrată de Pakistan şi câmpiile provinciei Punjab, provocând devastare pe scară largă şi dezastre. Inundaţiile au ucis peste 400 de persoane în India şi Pakistan şi au provocat strămutarea a zeci de mii de oameni.