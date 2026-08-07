Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, autoritățile italiene au dispus închiderea totală a zonei de vârf a vulcanului Etna, perimetru care include și Zona de Pericol Permanent (fosta Zonă Galbenă), potrivt Agerpes.

„Având în vedere posibilele emisii de cenușă vulcanică ce pot perturba traficul aerian, cetățenii români sunt sfătuiți să mențină contactul cu companiile aeriene și să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania înainte de a se deplasa spre aeroport”, se precizează în comunicat.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe instrucțiunile și restricțiile impuse de autoritățile italiene, să evite deplasările în zonele interzise și să se informeze din surse oficiale (inclusiv prin sistemul local de avertizare Sic Alert) referitor la evoluția fenomenelor vulcanice.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, +39 095 537 909, Tel: +39 095 536 139, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului României la Catania +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ și a Departamentului Protecției Civile italiene, Regiunea Sicilia (https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74) și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.