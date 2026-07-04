Potrivit unui comunicat emis, sâmbătă, de MAE, regiunile afectate de incendii active sunt: Arizona: Pocket Fire; Utah: Babylon Fire și Cottonwood Fire; Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire și Snyder Fire; New Mexico: Sacaton Fire.

Informații oficiale referitoare la dinamica, evoluția incendiilor și ordinele de evacuare sunt disponibile în timp real pe site-urile oficiale ale autorităților americane: InciWeb (https://inciweb.wildfire.gov), National Interagency Fire Center (https://www.nifc.gov/fire-information) și U.S. Forest Service (https://www.fs.usda.gov/science-technology/fire/information).

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii, să urmărească actualizările transmise de autoritățile locale, să respecte întocmai ordinele de evacuare și instrucțiunile structurilor de management al situațiilor de urgență, iar în cazul în care se confruntă cu o situație de pericol iminent, să utilizeze numărul unic de urgență 911.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita informații și asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +13104440623; +13104738061; +13102314468. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Consulatului General al României la Los Angeles: +13107210474.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://losangeles.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.