„Ca urmare a declarării intenției de participare la acțiunile revendicative a mai multor categorii profesionale, tramvaiele și trenurile din Republica Elenă nu vor circula pe tot parcursul zilei de 1 mai. În plus, metroul din Atena nu va funcționa și este posibil să se înregistreze modificări ale programului de funcționare și pentru celelalte mijloace de transport în comun (autobuze și troleibuze) care circulă în capitală”, se menționează în informarea transmisă de MAE.

De asemenea, având în vedere anunțul Confederației Maritime Panelene de a participa la grevă prin suspendarea transportului maritim pentru toate categoriile de nave, se recomandă verificarea orarului acestora accesând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece, precum și contactarea operatorilor de transport sau a agențiilor de turism, adaugă sursa citată.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/, precum și aplicația digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

MAE reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.