Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cheamă populaţia să se prezinte la cazărmi „pentru a învăţa să tragă cu arma”

Devenit dușmanul numărul unu al lui Donald Trump, președintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut populației să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciții militare și „a învăța să tragă cu arma”, relatează AFP.

Această decizie vine după ce Statele Unite au trimis nave de război în Caraibe, în cadrul unei operațiuni antidrog pe care Nicolas Maduro o consideră o „amenințare”.

„Sâmbătă (...) poporul, tovarășii, milițienii, rezerviștii și tineretul (...) la cazărmi pentru a primi instruire și a învăța pe poligoanele de tragere să tragă pentru apărarea patriei (...)”, a declarat vineri seara președintele venezuelean, în cadrul unei ceremonii televizate, chemând toți voluntarii care s-au înrolat în ultimele zile să se prezinte la cazărmi.

Relațiile dintre Washington și Caracas s-au deteriorat de la venirea la putere a lui Hugo Chávez, un președinte marxist, în 1999. Moartea sa nu a permis o îmbunătățire durabilă a relațiilor, iar succesorul Nicolas Maduro deține în continuare frâiele puterii, în ciuda numeroaselor suspiciuni de fraude electorale masive.

Donald Trump, în timpul primului său mandat, a instituit un embargo asupra petrolului, una dintre principalele bogății ale țării, provocând daune importante economiei.

Președintele venezuelean a fost chiar acuzat, în 2020, de „narcoterorism” și a fost oferită o recompensă de cincisprezece milioane de dolari în schimbul informațiilor „care să permită arestarea și/sau condamnarea sa”.

