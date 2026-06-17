Alexander Lukașenko a declarat că Belarus nu reprezintă nicio amenințare militară pentru Ucraina și a spus că ucrainenii nu ar trebui să se aștepte la acțiuni ofensive din partea Minskului, scrie Novinite. Într-un interviu acordat Al Arabiya, preluat ulterior de presa de stat belarusă BelTA, el și-a cerut, de asemenea, scuze președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru remarcile anterioare.

Lukașenko a spus despre comentariile sale anterioare că au fost făcute ca răspuns la ceea ce a descris ca declarații ostile din partea Kievului, inclusiv afirmații conform cărora Ucraina a identificat sute de potențiale ținte în Belarus. El a spus „poate că am mers prea departe la un moment dat”, adăugând că reacția sa a urmat a ceea ce a numit „declarații nefondate” din partea oficialilor ucraineni.

Lukașenko a explicat în continuare că inițial a ales să nu răspundă, dar ulterior s-a simțit obligat după amenințări continue. Potrivit acestuia, „când au început să mă amenințe, am fost forțat să răspund”, descriindu-l totodată pe Zelenski ca pe un lider aflat sub o presiune semnificativă din cauza războiului. El a adăugat că președintele ucrainean este „o persoană tânără și fără experiență” și a sugerat că unele dintre deciziile sale ar fi putut fi afectate de stresul războiului.

Adresându-se direct lui Zelenski, Lukașenko și-a exprimat regretul pentru tonul remarcilor sale. El a spus: „Dacă Volodimir Oleksandrovici s-a simțit ofensat, îmi cer scuze față de el pentru aceste cuvinte”, recunoscând totodată că este posibil să fi vorbit prea dur, având în vedere conflictul actual din Ucraina. El a adăugat că Zelenski ar trebui să recunoască și principiul „ceea ce semeni, culegi”.

Serviciile secrete ucrainene are 500 de ținte pregătite în Belarus, loc de lansare a viitoarelor scenarii militare rusești

În ciuda scuzelor, Lukașenko a susținut că Ucraina ar trebui să evite escaladarea retoricii față de Belarus. El a susținut că Zelenski „trebuie să se calmeze” și ar trebui să se abțină de la ceea ce a descris ca fiind provocări împotriva populației belaruse. El a reiterat că „nu trebuie să ne așteptăm la nicio acțiune militară din partea Belarusului, și mai ales din partea mea”.

Liderul belarus a avertizat, de asemenea, că Zelenski ar trebui să fie mai precaut în declarațiile publice, repetând poziția sa conform căreia Minsk nu pregătește niciun pas ostil. În același timp, el a insistat că președintele ucrainean ar trebui să înțeleagă limitele implicării belaruse în conflict.

Schimbul de replici vine în urma unor remarci recente ale lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, care a declarat că serviciile secrete ucrainene au identificat 500 de potențiale ținte în interiorul Belarusului. De asemenea, el l-a avertizat pe Lukașenko să nu „se amestece” în afacerile Ucrainei.

Lukașenko a răspuns anterior la astfel de comentarii amenințând că va ataca ceea ce a numit o țintă „foarte serioasă” în Ucraina, dacă Belarusul ar fi amenințat. Situația a contribuit la un schimb retoric din ce în ce mai tensionat între Minsk și Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Rusia continuă eforturile de a atrage Belarusul și mai mult în război. El a sugerat că Belarusul ar putea fi folosit ca punct de plecare în viitoare scenarii militare, inclusiv operațiuni care implică membri NATO, ceea ce amplifică și mai mult preocupările regionale.