Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert Brovdi, a declarat că armata a identificat deja „500 de ținte” în Belarus, avertizându-l pe Aliaksandr Lukașenko împotriva implicării mai profunde a Minskului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Primele 500 de ținte au fost deja identificate. Un sfat gratuit și foarte practic: nu vă băgați în calea Ucrainei”, a spus Brovdi într-o postare pe Facebook marți, potrivit Euronews.com.

Brovdi, al cărui indicativ militar este „Magyar”, a răspuns, de asemenea, la amenințările ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a declarat luni că Rusia plănuiește „lovituri sistematice asupra țintelor din Kiev”.

Brovdi a subliniat că nouă din cele 13 rafinării de petrol rusești și-au încetat activitatea după atacurile dronelor ucrainene și ale forțelor conduse de „Magyar”.

Pe fondul temerilor tot mai mari că Belarus ar putea fi implicată mai profund în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu lidera opoziției belaruse aflate în exil, Svetlana Tihanovskaia.

Întâlnirea a avut loc la câteva zile după ce liderul belarus Lukașenko a sugerat o întrevedere cu Zelenski, propunere ironizată de liderul ucrainean. Acesta a subliniat că Ucraina „nu a reprezentat niciodată o amenințare pentru Belarus” și a transmis că relațiile dintre cele două state ar putea fi restabilite în viitor „pe baza independenței reale față de Moscova”.

În ultimele săptămâni, Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor de securitate de la granița de nord a Ucrainei. Liderul de la Kiev a declarat că armata ucraineană monitorizează exercițiile militare ruso-belaruse și pregătirile militare din apropierea frontierei, inclusiv construcția unor drumuri și amplasarea de poziții de artilerie pe teritoriul belarus.