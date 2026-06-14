Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre conflictele din Ucraina şi Iran, precum şi despre apropiata vizită în Rusia a emisarilor Washingtonului, a indicat Kremlinul, citat de AFP.

"Convorbirea s-a axat în principal pe situaţia privind protocolul de acord în curs de elaborare între SUA şi Iran. Donald Trump a spus că un acord este aproape", a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, consilier al Kremlinului.Uşakov a mai indicat că "s-a convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent implicaţi strâns în problemele iraniene, vor reveni în curând în Rusia".