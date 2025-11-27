Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, alegerile au fost suspendate înainte de rezultate

Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare.

Guineea-Bissau, o mică ţară de pe coasta Africii de Vest, situată între Senegal şi Guineea (Conakry), a cunoscut deja patru lovituri de stat şi o serie de tentative de puci de la independenţa sa în 1974. Este, de asemenea, o nouă lovitură de stat în Africa de Vest, care a trecut deja printr-o serie de astfel de evenimente din 2020: în Mali, Burkina, Niger şi Guineea-Conakry.

Puciul a avut loc la mijlocul zilei, după ce s-au auzit focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din capitala Bissau şi după ce bărbaţi în uniformă militară au ocupat principala arteră care duce spre palat, au constatat jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului. Sute de persoane, pe jos sau în vehicule, au fugit din zona palatului prezidenţial pentru a se pune la adăpost, în timp ce focuri de armă intense au răsunat în repetate rânduri.

La începutul după-amiezii, generalul Denis N'Canha, şeful gărzii militare a Preşedinţiei, aşezat la o masă şi înconjurat de militari înarmaţi, a anunţat, la sediul Statului Major, că un „înalt comandament pentru restabilirea ordinii, compus din toate ramurile armatei preia conducerea ţării până la noi ordine”.

PREŞEDINTELE A FOST REŢINUT, GRANIŢELE AU FOST ÎNCHISE

Preşedintele în exerciţiu Umaro Sissoco Embalo, care era favorit în alegerile prezidenţiale de duminică, a fost reţinut miercuri de către militari „în închisoarea din cartierul general” este „tratat bine”, a declarat pentru AFP un ofiţer al armatei.

O altă sursă militară a confirmat pentru AFP arestarea preşedintelui Embalo alături de „şeful Statului Major şi ministrul de interne”.

Militarii au mai anunţat că au închis graniţele şi vor impune starea de urgenţă.

„Ceea ce ne-a determinat să facem acest lucru (lovitura de stat, n.r.) a fost dorinţa de a garanta securitatea la nivel naţional şi de a restabili ordinea”, a declarat generalul N'Canha, susţinând că serviciile de informaţii generale au descoperit un plan care viza „destabilizarea ţării cu implicarea baronilor naţionali ai drogurilor”.

Guineea-Bissau, o ţară foarte săracă cu 2,2 milioane de locuitori, puţin mai mare decât Belgia, este afectată de probleme de corupţie şi este cunoscută ca fiind un centru important al traficului de droguri dintre America de Sud şi Europa.

Informaţiile generale „au confirmat introducerea de arme în ţară pentru a schimba ordinea constituţională”, a afirmat generalul N'Canha.

El a anunţat, de asemenea, suspendarea „întregului proces electoral”, închiderea frontierelor „terestre, aeriene şi maritime” şi instituirea unor „restricţii de circulaţie obligatorii”.

PRINCIPALUL LIDER AL OPOZIŢIEI, ARESTAT

În plus, principalul oponent din Guineea-Bissau, Domingos Simoes Pereira - liderul puternicului PAIGC, partidul istoric care a condus Guineea-Bissau către independenţă - care fusese exclus din alegerile prezidenţiale de duminică, a fost arestat miercuri, potrivit unor apropiaţi şi unui colaborator.

Pereira a fost „arestat” şi „nu este în siguranţă”, a confirmat un membru al familiei sale.

„Oameni înarmaţi” s-au prezentat miercuri la sediul de campanie al candidatului Fernando Dias şi au dat cu gaze lacrimogene „pentru a-i aresta pe Dias şi Pereira”, care ţineau o şedinţă, a declarat pentru AFP un responsabil al echipei sale de campanie.

Situaţia lui Dias nu era cunoscută miercuri seara.

Străzile din Bissau erau pustii seara, odată cu intrarea în vigoare a stării de urgenţă, iar militarii preluaseră controlul asupra tuturor arterelor principale, a constatat AFP.

COMISIA ELECTORALĂ, ATACATĂ

De asemenea, Comisia Naţională Electorală (CNE) a fost atacată miercuri de bărbaţi înarmaţi neidentificaţi, a declarat pentru AFP un responsabil cu comunicarea din partea comisiei, Abdourahmane Djalo.

Marţi, tabăra lui Embalo şi cea a candidatului opoziţiei, Fernando Dias de Costa, au revendicat fiecare victoria la alegerile prezidenţiale, în timp ce rezultatele oficiale provizorii ale acestor alegeri erau aşteptate abia joi.

La sfârşitul lunii octombrie, armata din Guineea-Bissau a anunţat că a dejucat o „tentativă de subminare a ordinii constituţionale”, arestând mai mulţi ofiţeri superiori.

Anunţarea rezultatelor alegerilor a dat adesea naştere la mişcări de contestare în această ţară.

Prezidenţialele anterioare, din 2019, au dus la o criză postelectorală care a durat câteva luni, Embalo şi adversarul său Pereira revendicând amândoi victoria.

Reacţionând miercuri, guvernul portughez a făcut apel la calm şi la reluarea procesului electoral în fosta sa colonie, Guineea-Bissau.

