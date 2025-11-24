Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an

Primarul Londrei a salutat planurile de a introduce o taxă pentru turiștii care înnoptează în capitală. Măsura, aprobată printr-un proiect de lege în Parlament, ar putea aduce orașului până la 240 de milioane de lire pe an.

Se așteaptă ca ministrul finanțelor, Rachel Reeves, să acorde lui Sir Sadiq Khan și altor oficiali locali autoritatea de a aplica această taxă prin Legea de Devoluție și Împuternicire Comunitară din Anglia, care se află în prezent în Parlament, scrie BBC.

Sir Sadiq a fost vocal în solicitarea acestor competențe, iar estimările sugerează că o taxă pentru turiști în Londra ar putea genera până la 240 de milioane de lire sterline anual.

În 2024, Londra a înregistrat 89 de milioane de înnoptări. În prezent, Anglia este singura țară din G7 (Grupul celor șapte cele mai mari economii „avansate”) în care guvernul național împiedică autoritățile locale sau primarii să aplice taxe pentru turiști.

Scoția și Țara Galilor au introdus recent diferite tipuri de taxe pentru vizitatorii care înnoptează, autoritățile locale din Scoția putând stabili propria taxă ca procent din prețul zilnic al cazării.

Începând din 2026, autoritățile galeze vor putea colecta 1,30 lire pe noapte de la vizitatori.

Cum ar funcționa în Londra

Autoritatea pentru Londra Mare (GLA) a solicitat recent think-tank-ului Centre for Cities să investigheze domenii promițătoare pentru devoluție suplimentară în capitală.

Într-un raport publicat săptămâna trecută, autorii au remarcat că există trei tipuri de taxe pentru turiști în principalele orașe G7 – Paris, München, Milano, Toronto, New York și Tokyo.

New York și Toronto aplică taxe procentuale pentru înnoptări, primul generând anual 493 milioane de lire, cu o medie de 14,86 lire pe noapte per vizitator.

Tokyo aplică o taxă fixă pentru toate rezervările, care aduce doar 35 milioane de lire, în ciuda faptului că capitala Japoniei înregistrează cel mai mare număr de înnoptări dintre principalele orașe.

În Franța și Italia, suma plătită depinde de locație, tipul de cazare și clasificarea oficială pe „stele”.

Autorii sugerează că Londra ar fi mai potrivită pentru un sistem procentual sau o taxă fixă, deoarece Marea Britanie „nu are un sistem național de clasificare pe stele pentru hoteluri, așa cum există în Franța și Italia”.

GLA estimase anterior, în 2017, că o taxă de 1 liră pe zi, inclusiv pentru vizitatorii internaționali, ar putea genera 91 milioane de lire, iar o taxă de 5% ar putea aduce 240 milioane de lire.

Raportul Centre for Cities concluzionează că „Londra nu va înregistra o scădere semnificativă a numărului de vizitatori dacă va introduce o taxă comparabilă cu orașele de rang similar”.

Acest lucru se datorează cercetărilor care arată că vizitatorii sunt mai puțin sensibili la taxe în destinațiile populare.

Centre for Cities sugerează că, dacă este implementată eficient, o taxă pentru turiști ar stimula creșterea economică și ar îmbunătăți infrastructura și mediul de afaceri din Londra.

Controlul primarului asupra ratei taxei și asupra modului de utilizare a veniturilor ar permite, de asemenea, ajustarea rapidă a taxei în funcție de fluxul de vizitatori, menționează raportul, citând exemplul Toronto care și-a majorat taxa înaintea Cupei Mondiale din America de Nord de anul viitor.

