Locul spectaculos descoperit de tot mai mulți turiști se destramă accelerat. Poluarea agravează degradarea

Antarctica, deja afectată de încălzirea climatică, resimte tot mai puternic şi impactul turismului şi al activităţilor ştiinţifice, potrivit unui studiu publicat miercuri în Nature Sustainability.

Potrivit acestei cercetări, în zonele cu prezenţă umană, concentraţia de particule fine ce conţin metale grele este de zece ori mai mare decât în urmă cu 40 de ani.

În ultimele două decenii, numărul turiştilor din regiune a crescut de la 20.000 la circa 120.000, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Operatorilor de Turism în Antarctica.

„Creşterea prezenţei umane în Antarctica ridică îngrijorări legate de poluanţii generaţi de arderea combustibililor utilizaţi de vehicule, în special de particulele ce conţin crom, nichel, cupru, zinc şi plumb", arată studiul.

Vapoarele care transportă turiştii utilizează combustibili fosili, sursa particulelor fine. Acestea accelerează topirea zăpezii, afirmă Raul Cordero, cercetător la Universitatea din Groningen (Ţările de Jos) şi coautor al studiului.

„Zăpada se topeşte mai repede în Antarctica din cauza prezenţei particulelor poluante în zonele frecventate de turişti", a explicat acesta într-un interviu telefonic acordat AFP de la Santiago de Chile.

„Un singur turist poate contribui la accelerarea topirii a circa 100 de tone de zăpadă", a dat asigurări el.

O echipă de cercetători din ţări precum Chile, Germania şi Ţările de Jos a străbătut timp de patru ani circa 2.000 de kilometri în Antarctica pentru a măsura nivelul acestei contaminări.

Cantitatea de metale grele a crescut şi ca urmare a expediţiilor ştiinţifice, ale căror şederi îndelungate pot avea un impact de până la zece ori mai mare decât cel al unui turist, subliniază expertul.

Studiul recunoaşte însă unele „progrese" făcute în direcţia protejării Antarcticii, precum interzicerea păcurii, un derivat al petrolului, şi utilizarea navelor hibride, care are funcţionează atât pe electricitate, cât şi pe combustibili fosili.

Cu toate acestea, „pentru a diminua amprenta activităţilor umane energofage din Antarctica va fi nevoie de accelerarea tranziţiei energetice şi de restrângerea utilizării combustibililor fosili, mai ales în zonele sensibile", se arată în studiu.

Antarctica îşi pierde rapid masa din cauza încălzirii climatice. Potrivit NASA, continentul alb pierde anual, din 2002, 135 de miliarde de tone de zăpadă şi gheaţă.

