Locul spectaculos descoperit de tot mai mulți turiști se destramă accelerat. Poluarea agravează degradarea

Stiri externe
21-08-2025 | 17:28
munte
Shutterstock

Antarctica, deja afectată de încălzirea climatică, resimte tot mai puternic şi impactul turismului şi al activităţilor ştiinţifice, potrivit unui studiu publicat miercuri în Nature Sustainability.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit acestei cercetări, în zonele cu prezenţă umană, concentraţia de particule fine ce conţin metale grele este de zece ori mai mare decât în urmă cu 40 de ani.

În ultimele două decenii, numărul turiştilor din regiune a crescut de la 20.000 la circa 120.000, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Operatorilor de Turism în Antarctica.

„Creşterea prezenţei umane în Antarctica ridică îngrijorări legate de poluanţii generaţi de arderea combustibililor utilizaţi de vehicule, în special de particulele ce conţin crom, nichel, cupru, zinc şi plumb", arată studiul.

Vapoarele care transportă turiştii utilizează combustibili fosili, sursa particulelor fine. Acestea accelerează topirea zăpezii, afirmă Raul Cordero, cercetător la Universitatea din Groningen (Ţările de Jos) şi coautor al studiului.

Citește și
unde radio descoperite in antarctica
Descoperire revoluționară. Unde radio misterioase au fost captate de cercetători americani de sub gheața Antarcticii

„Zăpada se topeşte mai repede în Antarctica din cauza prezenţei particulelor poluante în zonele frecventate de turişti", a explicat acesta într-un interviu telefonic acordat AFP de la Santiago de Chile.

„Un singur turist poate contribui la accelerarea topirii a circa 100 de tone de zăpadă", a dat asigurări el.

O echipă de cercetători din ţări precum Chile, Germania şi Ţările de Jos a străbătut timp de patru ani circa 2.000 de kilometri în Antarctica pentru a măsura nivelul acestei contaminări.

Cantitatea de metale grele a crescut şi ca urmare a expediţiilor ştiinţifice, ale căror şederi îndelungate pot avea un impact de până la zece ori mai mare decât cel al unui turist, subliniază expertul.

Studiul recunoaşte însă unele „progrese" făcute în direcţia protejării Antarcticii, precum interzicerea păcurii, un derivat al petrolului, şi utilizarea navelor hibride, care are funcţionează atât pe electricitate, cât şi pe combustibili fosili.

Cu toate acestea, „pentru a diminua amprenta activităţilor umane energofage din Antarctica va fi nevoie de accelerarea tranziţiei energetice şi de restrângerea utilizării combustibililor fosili, mai ales în zonele sensibile", se arată în studiu.

Antarctica îşi pierde rapid masa din cauza încălzirii climatice. Potrivit NASA, continentul alb pierde anual, din 2002, 135 de miliarde de tone de zăpadă şi gheaţă.

Sursa: Agerpres

Etichete:

Dată publicare: 21-08-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
O descoperire macabră în Antarctica ”dezleagă un mister de mai multe decenii”. ”Am fost în stare de șoc”
Stiri Stiinta
O descoperire macabră în Antarctica ”dezleagă un mister de mai multe decenii”. ”Am fost în stare de șoc”

Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi redate familiei, a anunţat luni British Antarctic Survey (BAS), potrivit AFP.

 

Descoperire revoluționară. Unde radio misterioase au fost captate de cercetători americani de sub gheața Antarcticii
Stiri Stiinta
Descoperire revoluționară. Unde radio misterioase au fost captate de cercetători americani de sub gheața Antarcticii

Un grup de cercetători din Antarctica a descoperit unde radio ciudate provenind de sub gheață.  

Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat
Stiri Diverse
Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat

Un fenomen spectaculos a avut loc în Antarctica, unde desprinderea aisbergului A-84 a dezvăluit un ecosistem marin fascinant, neexplorat până acum.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12